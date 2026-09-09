El peaje de Venado Tuerto sube a 1.835 pesos desde el sábado

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje de la Ruta Nacional 8, que comenzará a regir el próximo sábado 12 de septiembre. En Venado Tuerto, la tarifa para vehículos de categoría 1 con pago automático mediante TelePASE pasará a 1.834,95 pesos.

El ajuste representa una suba cercana al 22,3% respecto de los 1.500 pesos que se cobraban hasta ahora para la categoría inicial. El nuevo esquema alcanzará también a las estaciones de Larena, Solís y Sampacho, distribuidas a lo largo del corredor que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Cómo quedan las nuevas tarifas

Según el cuadro difundido tras la aprobación de Vialidad Nacional, los valores con pago automático serán de 1.834,95 pesos para la categoría 1; 3.669,91 pesos para la categoría 2; 5.504,86 pesos para la categoría 3; 7.339,81 pesos para la categoría 4; y 9.174,76 pesos para la categoría 5.

El cambio adquiere especial relevancia para los usuarios habituales porque coincide con la modificación del sistema de cobro implementado por la nueva concesionaria VIAL 8. Las estaciones de la Ruta 8 dejaron de recibir dinero en efectivo y los conductores deben utilizar TelePASE o recurrir a las vías habilitadas para pago electrónico manual mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

En este último caso, quienes no estén adheridos a TelePASE deberán afrontar una tarifa equivalente al doble del valor automático. Para un vehículo de categoría 1, por ejemplo, el costo mediante pago electrónico manual quedará en torno a los 3.670 pesos por pasada.

La decisión forma parte del esquema previsto por el Gobierno nacional para avanzar hacia sistemas de cobro electrónico y, posteriormente, tecnologías de free flow, con el objetivo de reducir progresivamente la utilización de cabinas tradicionales. Durante las audiencias públicas realizadas para la nueva Red Federal de Concesiones, Vialidad ya había anticipado la posibilidad de duplicar la tarifa manual una vez habilitado TelePASE en todas las estaciones.

Una nueva etapa para la Ruta 8

La actualización se produce además en pleno cambio del modelo de administración del corredor. La Ruta Nacional 8 forma parte del denominado Tramo Puntano de la Red Federal de Concesiones, integrado por aproximadamente 720 kilómetros de las rutas nacionales 8, 36 y 193 y la A-005.

El Ministerio de Economía adjudicó ese tramo a la unión conformada por BASAA S.A. y CECOSA S.A. por un plazo de 20 años, dentro del proceso de privatización de los corredores que anteriormente estaban bajo administración de Corredores Viales S.A. La oferta adjudicada estableció una tarifa base de 1.440,08 pesos sin IVA, sujeta posteriormente a los mecanismos de actualización previstos en el contrato.

En el corredor actualmente operado por VIAL 8 funcionan las estaciones de Larena, en el kilómetro 66; Solís, en el 102; Venado Tuerto, en el 381; y Sampacho, en el 655. Para quienes utilizan regularmente la Ruta 8, el nuevo cuadro supone así dos cambios simultáneos desde esta semana: un mayor costo para atravesar los peajes y la eliminación definitiva del pago en efectivo.