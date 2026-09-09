Villa Cañás: El Concejo tratará salud mental y emergencia hídrica

El Concejo Municipal de Villa Cañás realizará este miércoles 9 de septiembre una nueva sesión ordinaria, con una agenda que incluye siete expedientes vinculados con salud mental, discapacidad, inmuebles abandonados, prevención hídrica, caminos rurales y regulación de actividades dentro del ejido urbano.

La reunión será la número 39 del período ordinario y tendrá entre sus principales temas dos iniciativas presentadas por el bloque Más Para Santa Fe. Una de ellas propone crear el “Dispositivo Municipal de Residencia de Apoyo y Convivencia para Personas con Padecimientos de Salud Mental y Discapacidad”, mientras que la segunda impulsa un programa vespertino y estival de contención e inclusión para concurrentes del Taller Protegido.

Ambos proyectos apuntan a generar nuevas herramientas de acompañamiento desde el ámbito municipal para personas que requieren dispositivos específicos de asistencia, integración y convivencia.

Inmuebles abandonados y prevención hídrica

Por su parte, el bloque del PRO presentó un proyecto de ordenanza para establecer una sobretasa municipal sobre los inmuebles abandonados, iniciativa que ingresará formalmente al tratamiento legislativo local.

El mismo espacio político propone además que Villa Cañás adhiera a la Ley Provincial Nº 14.477 de Emergencia Hídrica y avance en la elaboración de un Plan Municipal de Prevención y Mitigación.

La norma provincial declaró la emergencia hídrica en todo el territorio santafesino hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de una prórroga de seis meses, y busca facilitar la ejecución de obras y acciones destinadas a prevenir o reducir los efectos de los excesos hídricos.

La cuestión adquiere relevancia local en momentos en que el Municipio viene desarrollando trabajos de limpieza y entubamiento de canales y mantenimiento de sectores rurales, dentro de las tareas vinculadas al escurrimiento y conservación de la infraestructura.

Un pedido por el estado de un camino rural

La agenda incorpora además un proyecto de minuta de comunicación presentado por el concejal Guillermo J. Poli, mediante el cual se solicitará información vinculada con el estado de un camino rural. El expediente figura como uno de los puntos que serán considerados durante la sesión.

Antes del tratamiento de las iniciativas de los bloques, el cuerpo analizará dos despachos de la Comisión de Gobierno y Control de Gestión.

El primero propone modificar el artículo 45 de la Ordenanza Nº 1.379/26, correspondiente a la Ordenanza General Impositiva vigente. Actualmente, ese artículo establece derechos municipales relacionados con la ocupación del dominio público, incluyendo vendedores ambulantes, utilización de mesas en la vía pública, exhibición de mercaderías, publicidad y otras actividades.

El segundo despacho corresponde a un proyecto que busca regular la aplicación de productos domisanitarios dentro del ejido urbano, expediente que ya atravesó el análisis de comisión y será puesto a consideración del cuerpo.

De esta manera, la sesión tendrá una agenda diversa, con proyectos que abarcan desde políticas sociales y de inclusión hasta cuestiones tributarias, ambientales y de infraestructura, además de pedidos vinculados con la prestación y control de servicios municipales.

Ley Provincial Nº 14477