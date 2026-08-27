Villa Cañás: Investigan un corte de fibra óptica y ya hay un imputado

Un tendido destinado a incorporar una nueva cámara al sistema municipal de monitoreo fue cortado de manera intencional en la zona céntrica de Villa Cañás, a una cuadra de la Plaza 9 de Julio. El episodio ocurrió el miércoles 12 de agosto, derivó en una denuncia policial y las actuaciones avanzaron durante los últimos días con la incorporación de registros fílmicos, declaraciones testimoniales y la imputación de una persona.

El hecho se produjo mientras personal municipal vinculado al Centro de Monitoreo y técnicos especializados de la empresa REDCOM realizaban trabajos de extensión de fibra óptica para conectar un nuevo dispositivo a la red de cámaras de la ciudad.

Las tareas habían comenzado durante la mañana y se desarrollaban con normalidad. En determinado momento, los operarios se desplazaron hacia otro punto para continuar con las conexiones y parte del tendido quedó momentáneamente sin supervisión. Cuando regresaron al sector, comprobaron que el cable de fibra óptica había sido cortado.

Las características observadas hicieron descartar que se tratara de una rotura accidental o de un inconveniente provocado durante los propios trabajos. A partir de lo ocurrido se realizó una denuncia policial y comenzaron las actuaciones destinadas a reconstruir la secuencia del episodio y establecer eventuales responsabilidades.

Registros de cámaras incorporados a la causa

Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran registros obtenidos por cámaras privadas ubicadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho.

Las imágenes permiten analizar movimientos registrados en la zona durante el período en el que se produjo el corte y forman parte del material incorporado para reconstruir lo sucedido.

El análisis de esos registros busca establecer una secuencia temporal más precisa de lo ocurrido durante la mañana del 12 de agosto y contrastar con las declaraciones incorporadas posteriormente. Esa reconstrucción forma parte de las medidas destinadas a determinar cómo se produjo el daño y qué participación pudo haber tenido la persona investigada.

Un hombre fue imputado por daño calificado

Con el avance de las actuaciones, un hombre identificado por las iniciales G. J. P. fue imputado por daño calificado en relación con el episodio ocurrido durante la instalación del tendido.

La figura atribuida está contemplada en el artículo 184 del Código Penal, que establece para los supuestos comprendidos en esa norma una pena de tres meses a cuatro años de prisión.

La imputación constituye una atribución formal dentro de una investigación penal y no representa una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad deberá determinarse a partir del desarrollo del proceso y de la valoración de las pruebas y testimonios incorporados a las actuaciones.

Por el momento no se darán a conocer mayores datos personales sobre el imputado, mientras continúan medidas pendientes relacionadas con la causa y la recepción de declaraciones.

El corte afectó una ampliación del sistema de cámaras

La fibra dañada estaba siendo colocada para incorporar una nueva cámara a la red municipal de monitoreo, dentro de los trabajos destinados a ampliar la cobertura del sistema existente.

El corte fue advertido durante la misma jornada de instalación y obligó a interrumpir las tareas previstas en ese sector. La constatación de que el tendido había sido dañado dio origen a las actuaciones que luego avanzaron con la búsqueda de registros de cámaras, la identificación de posibles testigos y otras medidas vinculadas con la reconstrucción del hecho.

A partir de esa etapa se determinarán las medidas que correspondan para la continuidad del proceso, en una causa iniciada por un daño provocado sobre infraestructura que estaba destinada a ampliar el sistema municipal de cámaras de Villa Cañás.

El daño también implicó un perjuicio económico para el municipio, al obligar a reparar la infraestructura y reprogramar los trabajos.