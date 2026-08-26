Venado Tuerto: El 70% del Plan Estratégico ya está en marcha

El Plan Estratégico Participativo (PEP) presentó ante la comunidad un balance de los avances alcanzados desde su presentación en 2024. De los 56 proyectos que integran la planificación con horizonte en 2034, 39 ya fueron iniciados o se encuentran en etapa de diseño, una cifra equivalente a aproximadamente el 70% del total.

La presentación se realizó en la sala 2 “José Pedroni” del Centro Cultural Municipal, con la participación del intendente Leonel Chiarella, vecinos, representantes de instituciones y distintos sectores de la comunidad. El encuentro estuvo coordinado por Inés Paitoví y Mauro Nervi, integrantes del equipo del PEP, quienes repasaron el estado de las iniciativas y los principales avances registrados.

Proyectos que comenzaron a tomar forma

El informe permitió actualizar el recorrido de una planificación que reúne proyectos vinculados con infraestructura, producción, desarrollo urbano, ambiente, educación, espacios públicos y calidad de vida. La ejecución o planificación de 39 iniciativas marca el grado de avance alcanzado dentro de una cartera total de 56 proyectos.

Entre las propuestas mencionadas aparecen intervenciones de distinta escala, como la Avenida Circunvalación y el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, junto con el Área Recreativa Norte y distintas obras vinculadas con infraestructura deportiva e hídrica.

También forman parte de esta hoja de ruta la recuperación del Centro Cultural Municipal, la intervención de calle Belgrano, nuevas alternativas educativas y de formación, entre ellas la carrera de Ingeniería Agronómica y propuestas vinculadas con oficios, además del proceso de cierre y saneamiento del Basural.

La diversidad de iniciativas refleja el carácter integral con el que fue concebido el PEP, que no se limita exclusivamente a obras públicas sino que incorpora proyectos educativos, ambientales, productivos y sociales dentro de una misma planificación de largo plazo.

Una planificación con horizonte en 2034

El Plan Estratégico Participativo fue construido a partir de un proceso que incluyó relevamientos, entrevistas, trabajos de campo y talleres con participación ciudadana. Más de 2.000 vecinos realizaron aportes durante las distintas instancias de elaboración, junto con instituciones, organizaciones, empresas y representantes de diferentes sectores de Venado Tuerto.

El objetivo fue establecer una visión compartida sobre el crecimiento de la ciudad y definir prioridades con horizonte en 2034, año en que Venado Tuerto cumplirá 150 años. A partir de ese proceso se conformó una cartera de proyectos concebida como una hoja de ruta para orientar decisiones y articular acciones entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

Chiarella destacó durante el encuentro la intención de que esa planificación pueda mantenerse más allá de los períodos de gobierno y sostuvo: “Los venadenses estamos demostrando que somos valientes, que estamos aprovechando esta hermosa oportunidad de construir el futuro de la ciudad que amamos”.

El impacto detrás de los proyectos

La presentación incluyó además un espacio dedicado a las experiencias de personas vinculadas con algunas de las iniciativas desarrolladas en el marco del PEP. La charla fue conducida por el abogado Franco Martínez Cea, quien coordinó el intercambio con los participantes.

Luis Luna, trabajador de la Planta de Reciclaje; Wenceslao Minici y Martina Szewezyk, estudiantes de la carrera de Agronomía; y Germán Frean, participante del proyecto CEF, relataron sus experiencias y explicaron de qué manera estos proyectos tuvieron impacto en sus actividades y expectativas.

Los testimonios buscaron mostrar el efecto concreto de las iniciativas sobre vecinos vinculados directamente con su implementación, incorporando una dimensión personal al balance técnico de obras, programas y políticas públicas. Al finalizar ese tramo del encuentro, Chiarella entregó presentes a los participantes.

El nuevo informe permite así medir el recorrido realizado desde la presentación del Plan en 2024 y, al mismo tiempo, identificar los proyectos que todavía deberán avanzar en sus etapas de diseño, implementación o ejecución.

Con 39 de las 56 iniciativas ya iniciadas o en proceso de planificación, el próximo desafío será continuar transformando las propuestas surgidas de la participación ciudadana en acciones concretas, manteniendo como referencia la hoja de ruta definida para el desarrollo de Venado Tuerto hacia 2034.