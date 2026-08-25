Venado Tuerto: Detuvieron al jefe y subjefe de Microtráfico

Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto, fueron detenidos este martes en el marco de una investigación que incluyó seis allanamientos en Venado Tuerto, General Lagos y Carreras. Las medidas fueron solicitadas por fiscales provinciales y federales que trabajan de manera conjunta en la causa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Agencia de Control Policial (ACP) y alcanzaron las viviendas de los dos detenidos y los domicilios de los demás integrantes del área que conducían. Hasta el momento no se informaron oficialmente los delitos que podrían atribuirse a Grossi y Duclo.

Seis allanamientos en tres localidades

De las seis medidas realizadas durante la mañana, cuatro se concretaron en Venado Tuerto, departamento General López; una en General Lagos, departamento Rosario; y la restante en Carreras, también en General López.

En los procedimientos fueron secuestrados los teléfonos celulares de Grossi y Duclo. También se incautaron los dispositivos de todos los integrantes de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, que quedarán incorporados a las tareas investigativas.

Las diligencias fueron solicitadas por los fiscales de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, Ana Belén Stampella y Luis Lagioia.

La investigación se desarrolla mediante un Equipo Conjunto de Investigación integrado por el MPA y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto intervienen los fiscales federales Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Una investigación conjunta

La participación simultánea de fiscales provinciales y federales constituye uno de los principales datos conocidos hasta ahora sobre la causa. No obstante, todavía no fueron informados los hechos concretos bajo investigación ni las eventuales imputaciones contra los dos funcionarios policiales detenidos.

Grossi y Duclo estaban al frente de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, área vinculada con investigaciones sobre comercialización minorista de estupefacientes. Las medidas alcanzaron a toda la estructura local de la división, al menos en lo referido al secuestro de dispositivos telefónicos.

El procedimiento adquiere particular relevancia por los cargos que ocupaban ambos policías y por tratarse de una dependencia dedicada precisamente a investigaciones de microtráfico. Sin embargo, hasta que los fiscales brinden detalles de la causa, no corresponde establecer vinculaciones entre sus funciones y los hechos investigados.

Conferencia de prensa a las 16

El Ministerio Público de la Acusación anunció que a las 16:00 brindará una conferencia de prensa para informar sobre los procedimientos, en la sede de la Fiscalía Regional 3, ubicada en Mitre 643 de Venado Tuerto.

Está prevista la participación del fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero, y del secretario de Gestión del Gobierno provincial, Federico Angelini.