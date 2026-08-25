Venado Tuerto recibirá la Antorcha Suramericana este domingo

Venado Tuerto será una de las próximas escalas de la Antorcha Suramericana en su recorrido por la provincia de Santa Fe. La llama llegará a la ciudad el domingo 30 de agosto y tendrá como punto central la plaza San Martín, donde se desarrollará un Fan Fest con propuestas deportivas, tecnológicas y recreativas.

La actividad forma parte de la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzarán el 12 de septiembre. La competencia se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

La llegada de la Antorcha a Venado Tuerto está prevista alrededor de las 16 y será acompañada por una caravana organizada conjuntamente por el Gobierno provincial y el Gobierno municipal. El recorrido atravesará distintos sectores de la ciudad antes de completar su tramo final en plaza San Martín.

Como ocurre en las distintas localidades incluidas en el itinerario provincial, el último trayecto tendrá un relevo pedestre. En Venado Tuerto está previsto además un simbólico “pasamanos” de la llama con la participación de destacados deportistas, antes de su ingreso al espacio preparado para el encuentro con la comunidad.

Fan Fest en el centro de la ciudad

La propuesta en plaza San Martín comenzará antes de la llegada de la Antorcha. El Fan Fest funcionará de 14 a 18 y concentrará durante cuatro horas una serie de experiencias vinculadas con el deporte, el entretenimiento y la tecnología.

Entre las actividades anunciadas habrá experiencias inmersivas, un espacio de E-games, simuladores y realidad virtual. También estarán disponibles estaciones de mini-golf, fútbol-tenis y arte, además de otras propuestas destinadas a quienes se acerquen durante la tarde.

El escenario principal estará instalado en la intersección de Marconi y Belgrano, desde donde se acompañará el desarrollo de la jornada y la llegada del relevo con la Antorcha. El encuentro fue planteado como una instancia de participación comunitaria alrededor de uno de los principales símbolos de los Juegos.

La programación permitirá que las actividades recreativas comiencen dos horas antes del horario previsto para el arribo de la llama. De esta manera, la concentración en la plaza acompañará la llegada de la caravana y posteriormente el relevo final programado en el centro de la ciudad.

La llama recorre los 19 departamentos

El paso por Venado Tuerto se integra al recorrido de la Antorcha Suramericana por los 19 departamentos santafesinos. La iniciativa busca extender la presencia de Santa Fe 2026 más allá de las tres ciudades que serán sede de las competencias y acercar la celebración a diferentes localidades de la provincia.

En cada escala, la caravana visita distintos puntos de las ciudades y culmina con un relevo a pie que conduce el fuego hasta el Fan Fest. Allí se combinan actividades recreativas, música, animación y la presentación de quienes participan del traslado de la llama.

Para Venado Tuerto, la jornada del domingo tendrá así dos momentos centrales: el recorrido de la Antorcha por la ciudad y su llegada a plaza San Martín, donde se realizará el relevo simbólico y funcionarán las distintas estaciones del Fan Fest.

La actividad se desarrollará a menos de dos semanas del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos. Entre el 12 y el 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a las delegaciones internacionales que competirán en el programa deportivo previsto para esta edición.

Con el paso de la Antorcha y el encuentro en plaza San Martín, Venado Tuerto se sumará a una de las principales acciones territoriales de la previa de Santa Fe 2026, en una jornada destinada a vincular a la comunidad con el acontecimiento deportivo que se disputará durante septiembre.