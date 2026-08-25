Robó en Carreras y Villa Cañás, lo atraparon en Alcorta

Un hombre acusado de sustraer una motocicleta en Carreras y una bicicleta en Villa Cañás durante la misma jornada fue localizado horas después en Alcorta. Las dos causas fueron unificadas en un procedimiento abreviado en el que Fiscalía y Defensa acordaron solicitar un año de prisión efectiva.

El acusado es Ramón del Valle Aguilera. El acuerdo fue presentado por el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal de Melincué, y la defensora pública Gisela Figuera, quienes consensuaron los hechos atribuidos, su calificación legal, la pena y la modalidad de cumplimiento.

El robo de una moto en Carreras

El primero de los hechos ocurrió el 26 de mayo de 2026, entre las 13.15 y las 14.30, frente a una vivienda ubicada en Carreras 289. De acuerdo con la acusación, Aguilera sustrajo una motocicleta Honda Wave 110 cc negra que había quedado estacionada sobre la vereda con la llave colocada.

Luego de apoderarse del rodado, el sospechoso se retiró conduciendo la motocicleta en dirección a Alcorta. Una vez radicada la denuncia, personal de la Subcomisaría 1ª de Carreras inició un operativo cerrojo y solicitó colaboración a dependencias policiales de localidades vecinas.

La investigación avanzó a partir del análisis del sistema de videovigilancia comunal. Según consta en la causa, la Policía se comunicó con el presidente comunal Armando De Nenne para acceder al centro de monitoreo, donde posteriormente intervino Mauro Gianotto, encargado del sector.

Las imágenes permitieron reconstruir parte del recorrido realizado después de la sustracción. Una cámara ubicada en el arco de acceso registró una moto similar tomando la Ruta Provincial 90 hacia Alcorta, dato que fue inmediatamente transmitido a la Policía de esa localidad.

Alrededor de las 16.26, desde Alcorta informaron que habían demorado a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las observadas en las grabaciones. Además, circulaba en una motocicleta con las mismas características que la Honda Wave denunciada como sustraída horas antes.

Otro hecho durante la mañana en Villa Cañás

La investigación incorporó posteriormente otro episodio ocurrido ese mismo 26 de mayo, aunque durante la mañana, en Villa Cañás. En este caso, la Fiscalía atribuyó al mismo acusado la sustracción de una bicicleta Nordic rodado 29.

La bicicleta se encontraba apoyada frente a una vivienda situada sobre Calle 57 al 700 y no contaba con medidas de seguridad. También en este hecho fueron utilizadas cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del sospechoso e incorporar elementos a la investigación.

De esta manera, los investigadores vincularon a Aguilera con dos sustracciones cometidas durante la misma jornada en distintas localidades del departamento General López. Los expedientes que inicialmente tramitaron por separado terminaron reunidos dentro del mismo acuerdo judicial.

Un año de prisión efectiva

Fiscalía y Defensa acordaron calificar los hechos como hurto agravado por tratarse de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. A partir de esa calificación, las partes avanzaron con la presentación de un procedimiento abreviado.

Dentro del acuerdo, el fiscal Cochero solicitó una pena de un año de prisión de ejecución efectiva para Ramón del Valle Aguilera. El imputado manifestó su conformidad con los términos planteados de manera libre y voluntaria, asistido por su defensora pública.

El procedimiento abreviado implica que las partes acuerdan previamente los hechos atribuidos, la calificación jurídica y la pena propuesta, pero su aplicación requiere la intervención judicial correspondiente. En este caso, el planteo presentado por Fiscalía y Defensa deberá ser analizado antes de quedar definitivamente resuelto.

Así, una investigación que comenzó por la sustracción de una motocicleta en Carreras, y que pudo avanzar mediante las cámaras de seguridad y la coordinación policial entre localidades, terminó vinculando al mismo acusado con el robo de una bicicleta ocurrido horas antes en Villa Cañás y con su posterior localización en Alcorta.