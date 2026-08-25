Venado Tuerto: Dos jefes policiales bajo sospecha de proteger a un narco

La investigación que derivó en la detención de Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto, sumó este martes un dato central: la Fiscalía sospecha que ambos habrían brindado protección a un traficante de drogas que operaba en el sur santafesino. La hipótesis fue revelada durante una conferencia de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal regional Mauricio Clavero aclaró que la investigación todavía está en curso y que la calificación jurídica definitiva se conocerá en la audiencia imputativa. Al referirse al vínculo investigado, sostuvo que se analiza «presumiblemente la protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar sino también luego distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe».

Un traficante detenido y dos investigaciones conectadas

La causa se desarrolla a partir de un Equipo Conjunto de Investigación entre el MPA santafesino y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En paralelo con las detenciones de los policías, la Justicia Federal arrestó a un presunto traficante y secuestró estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

Según explicó Clavero, la articulación entre ambas jurisdicciones permitió reunir y compartir información obtenida en investigaciones que tenían puntos de conexión. El mecanismo está contemplado en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal y, según destacó, constituye una experiencia excepcional para el sur provincial.

Por el MPA intervienen los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que desde la órbita federal participan Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada. La investigación provincial contó además con la intervención del área de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad, encargada de las actuaciones sobre personal policial.

Qué delitos podrían atribuirles

La Fiscalía evitó anticipar una imputación concreta contra Grossi y Duclo. Clavero señaló que las posibles calificaciones estarán vinculadas con la comercialización de estupefacientes, aunque precisó que el grado de participación de cada involucrado todavía debe ser determinado.

Entre las figuras que se encuentran bajo análisis mencionó la posibilidad de participación necesaria en microtráfico o tráfico, confabulación y encubrimiento agravado, pero remarcó que la definición se realizará al momento de formular la imputación.

La audiencia imputativa contra los dos policías está prevista, en principio, para el miércoles de la próxima semana. En tanto, el detenido en la causa federal podría ser llevado ante la Justicia durante esta misma semana.

Seis allanamientos y celulares bajo análisis

Los procedimientos realizados durante la mañana incluyeron seis allanamientos: cuatro en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. Además de detener a Grossi y Duclo, los investigadores secuestraron sus teléfonos celulares y los dispositivos de todos los integrantes de la División Microtráfico local.

El material electrónico será sometido a peritajes y podría aportar nuevos elementos sobre el funcionamiento del área y las relaciones investigadas. Las autoridades tampoco descartan que el avance de las medidas derive en nuevas personas involucradas.

Ante una consulta concreta sobre la posibilidad de nuevas detenciones, desde la investigación indicaron que esa alternativa permanece abierta. También serán revisadas causas anteriores en las que hayan intervenido los policías investigados, luego de que durante esta misma jornada llegara nueva información sobre su actuación.

La División Microtráfico será reorganizada

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron que hasta concretar las detenciones se evitó realizar modificaciones dentro del área para no generar alertas que pudieran afectar el operativo. Una vez ejecutadas las medidas, comenzará una reorganización de la estructura de Microtráfico para garantizar la continuidad de las investigaciones en marcha.

El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, sostuvo que la Provincia colaboró con recursos humanos, tecnológicos y operativos requeridos por los fiscales y aseguró que mantendrá ese respaldo durante las próximas etapas de la causa.

La investigación había sido presentada inicialmente durante la mañana como un operativo contra los máximos responsables de Microtráfico en Venado Tuerto. La conferencia del MPA modificó sustancialmente el alcance conocido del caso: la hipótesis ahora apunta a determinar si quienes tenían la responsabilidad de perseguir el narcomenudeo terminaron facilitando la actividad de un traficante.