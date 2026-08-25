Teodelina: El Municipio financiará un proyecto para mejorar la presión de agua

El acuerdo alcanzado con la Cooperativa busca avanzar sobre una problemática de larga data en la ciudad. Antes de concretar el aporte económico, el convenio deberá pasar por el Concejo Municipal.

La Municipalidad de Teodelina firmó un convenio de financiamiento con la Cooperativa local, que presentó un plan técnico para intervenir sobre los inconvenientes de presión registrados en el servicio de agua.

La iniciativa establece que el gobierno local pondrá a disposición fondos propios para posibilitar la ejecución de los trabajos, mientras que la Cooperativa tendrá a su cargo la implementación del proyecto desde el punto de vista técnico.

El convenio será tratado por el Concejo

Como próximo paso, el acuerdo será elevado al Concejo Municipal para su correspondiente tratamiento y aprobación. Cumplida esa instancia, podrá formalizarse la asignación de los recursos comprometidos.

Desde el Municipio señalaron que la decisión apunta a destinar recursos públicos a una intervención considerada necesaria para mejorar el servicio, acompañando a la entidad responsable de llevar adelante las tareas.

Hasta el momento no fueron informados el monto del financiamiento, las características específicas de las obras ni los plazos previstos para su ejecución.