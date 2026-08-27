Santa Isabel prepara una nueva edición de su Feria del Libro

Santa Isabel volverá a convertirse en punto de encuentro para lectores, autores y propuestas culturales con una nueva edición de Paseo de las Palabras, la Feria del Libro isabelense. El encuentro se desarrollará durante tres jornadas, los días 4, 5 y 6 de septiembre, con una programación destinada a públicos de todas las edades.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Gobierno de Santa Isabel, la Escuela Primaria Nº 214 “Mariano Moreno” y la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento”, instituciones que avanzan en los preparativos de una propuesta que buscará reunir literatura, cultura y espacios de participación comunitaria.

Tres jornadas dedicadas a los libros y la cultura

Según lo anunciado, la programación incluirá charlas con autores y especialistas, presentaciones de libros y la participación de editoriales y librerías. A estas actividades se sumarán diferentes propuestas culturales que se distribuirán a lo largo de los tres días.

La feria también contará con espacios gastronómicos y espectáculos musicales en vivo, ampliando la convocatoria más allá de las actividades estrictamente literarias. La intención de los organizadores es conformar un encuentro abierto, con alternativas que permitan la participación de niños, jóvenes y adultos.

Paseo de las Palabras llega a esta nueva edición luego de la experiencia desarrollada anteriormente en la localidad. La continuidad de la propuesta busca afianzar a la feria dentro de la agenda cultural de Santa Isabel y la región, generando un espacio de encuentro alrededor de los libros, la lectura y distintas expresiones artísticas.

La participación conjunta del gobierno local, una institución educativa y la Biblioteca Popular también marca el perfil comunitario del evento. Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a favorecer el acceso a la cultura, incentivar la lectura y fortalecer los vínculos entre las instituciones y los vecinos.

La programación completa se conocerá en los próximos días

Por el momento se confirmó la realización de la feria entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre, mientras continúa la preparación de las distintas actividades previstas.

En los próximos días se dará a conocer la grilla completa, que permitirá conocer los horarios, las sedes donde se desarrollarán las propuestas y los autores, especialistas, editoriales, librerías y demás participantes confirmados para esta edición.

De esta manera, Santa Isabel se prepara para tres jornadas en las que los libros volverán a ser el eje de una propuesta que combinará literatura, música, gastronomía y actividades culturales, con la participación de instituciones locales y una convocatoria abierta a toda la comunidad.