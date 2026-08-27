Carreras: Ocho ofertas por una obra eléctrica de 27 mil millones de pesos

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) abrió las ofertas para construir una nueva Estación Transformadora en Carreras, departamento General López. El proyecto tiene un presupuesto oficial de 27.269.841.966,66 pesos y está destinado a ampliar la capacidad energética y mejorar la calidad del servicio para unos 30 mil santafesinos.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 620 días corridos a partir de la adjudicación y, una vez terminada, se convertirá en la octogésima Estación Transformadora de la provincia. El proyecto contempla además nuevas líneas de alta tensión y una vinculación con la Estación Transformadora Firmat.

Según lo previsto por la EPE, la infraestructura permitirá reducir la frecuencia y duración de las interrupciones, estabilizar los perfiles de tensión en las redes de media y baja tensión y aumentar la capacidad remanente de la Estación Transformadora Firmat.

Durante la apertura de sobres, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia de la inversión para acompañar el crecimiento de las localidades del sur santafesino. «Esto no es una licitación solo para la foto ni son fierros o cables: acá en serio apostamos al futuro y al desarrollo», afirmó.

Puccini vinculó la disponibilidad de infraestructura con las posibilidades de radicación de inversiones y generación de oportunidades en el interior provincial. «Muchas veces los inversores miran qué infraestructura hay, y esas condiciones definen los futuros de nuestras comunidades», sostuvo.

Una obra proyectada para las próximas décadas

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que la nueva infraestructura alcanzará directamente a cuatro cooperativas y diez localidades, acompañando el crecimiento productivo, industrial, inmobiliario, urbano y rural de una amplia región.

«Es un presupuesto extraordinario propio de la EPE que recaudamos con la tarifa: venimos a volcar ese aporte mensual de los santafesinos en una infraestructura clave que trascenderá gestiones y sostendrá el progreso del sur provincial por los próximos 30 años», expresó Rodríguez.

El proyecto tendrá incidencia sobre localidades de los departamentos General López, Caseros y Constitución. Entre las poblaciones alcanzadas se encuentran Carreras, Alcorta, Máximo Paz, Labordeboy, Juncal, Hughes, Wheelwright, Melincué y Miguel Torres.

La senadora por General López, Leticia Di Gregorio, destacó por su parte la realización de la apertura de sobres en Carreras y la participación de autoridades locales, cooperativas y empresas. También consideró que la presentación de ocho propuestas refleja el interés empresario generado por la licitacióNºcho propuestas económicas

La apertura de sobres dejó ocho ofertas para ejecutar los trabajos. La propuesta nominal más baja fue presentada por Proyección Electroluz-Bauza Ingeniería (UTE), por 17.727.932.369,81 pesos más IVA.

VFM S.A. cotizó 18.153.347.462,90 pesos, con un descuento del 27,34% sobre su oferta básica, mientras que Cocyar S.A.-Coemyc (UTE) presentó una propuesta de 19.765.974.173,68 pesos. TECSA S.A.-Monte Electro S.A. (UTE) ofertó 21.480.117.339,08 pesos.

Las restantes propuestas correspondieron a Lesko S.A.C.I.F.I.A., por 25.318.796.918,52 pesos; Dinale S.A.-Semisa Infraestructura S.A. (UTE), por 25.510.341.365,13 pesos; Kioshi S.A., por 26.553.482.134,58 pesos; y Rovella Carranza S.A., por 29.171.444.924,29 pesos. Todos los valores cotizados por las empresas son más IVA.

Las características de la nueva estación

La intervención contempla la construcción de una Estación Transformadora de 132/33/13,2 kV equipada con dos transformadores de 40 MVA. Además, se realizará su vinculación subterránea con la Estación Transformadora Firmat.

El proyecto incluye el tendido de 32,3 kilómetros de línea aérea de alta tensión en 132 kV, otros 1,3 kilómetros de cable subterráneo y la construcción de un campo exterior de acometida.

La ampliación de la infraestructura eléctrica apunta a acompañar una demanda creciente en el sur provincial y generar mayor capacidad disponible para usuarios residenciales, actividades productivas y futuros desarrollos en la región.

De la apertura de sobres participaron el presidente comunal de Carreras, Armando De Nenne; el diputado provincial Leonardo Calaianov; la directora vocal de la EPE, Paola Forcada; y el gerente de Infraestructura de la empresa provincial, Ariel Bonassi, junto con autoridades y representantes de cooperativas de servicios de la zona.