Carreras: Licitan una obra eléctrica por más de 27.269 millones de pesos

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), licitará la construcción de una nueva Estación Transformadora en Carreras, una intervención destinada a reforzar el abastecimiento eléctrico en una amplia zona del sur provincial. La inversión oficial supera los $27.269 millones y alcanzará a unos 10.000 usuarios de nueve localidades de los departamentos Constitución y General López.

La apertura de sobres está prevista para el miércoles 26 de agosto a las 10 en la Sociedad Italiana de Carreras. El proyecto es impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, la EPE, la Comuna de Carreras y autoridades legislativas de la región.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el alcance de la inversión y sostuvo: "Esta licitación refleja la decisión de volver a poner a la infraestructura en el centro de la agenda de desarrollo. Santa Fe está invirtiendo donde durante muchos años hubo postergación, porque no hay producción, empleo ni crecimiento posible sin energía".

Una estación con 80 MVA de potencia instalada

El proyecto contempla la construcción de una Estación Transformadora de 132/33/13,2 kV equipada con dos transformadores de 40 MVA, además de un edificio de control y una torre de comunicaciones. La nueva infraestructura estará vinculada con la Estación Transformadora de Firmat.

Para concretar esa conexión se ejecutarán 33 kilómetros de una nueva línea de alta tensión de 132 kV, una intervención que permitirá incorporar mayor capacidad y alternativas de abastecimiento al sistema eléctrico regional.

Según la información difundida, la obra beneficiará directamente a Carreras, Alcorta, Máximo Paz, Labordeboy, Juncal, Hughes, Wheelwright, Miguel Torres y Melincué. Su área de influencia comprende aproximadamente 10.000 usuarios y cuatro cooperativas eléctricas de los departamentos Constitución y General López.

La infraestructura proyectada permitirá incorporar hasta 80 MVA de potencia instalada y acompañar el crecimiento de la demanda. Entre los objetivos planteados se encuentran reducir la frecuencia y duración de las interrupciones y mejorar la calidad del suministro para usuarios residenciales, comercios y actividades productivas.

El plazo estimado para la ejecución de los trabajos es de 20 meses.

Una región condicionada por la capacidad eléctrica

La nueva estación se proyecta sobre un sistema que durante los últimos años evidenció limitaciones para responder al crecimiento de la demanda del sur santafesino. La disponibilidad de potencia se convirtió, además, en un factor relevante para la radicación y ampliación de emprendimientos productivos en distintos puntos de la región.

La situación quedó nuevamente expuesta durante recientes interrupciones de gran alcance sobre la red de 132 kV. A fines de diciembre de 2025, una falla en la Estación Transformadora de Firmat provocó un apagón que alcanzó a una extensa franja del sur provincial. En julio de este año, otra salida de servicio en alta tensión volvió a afectar localidades comprendidas entre Chabás y Rufino.

En ese contexto, la nueva infraestructura permitirá reforzar uno de los corredores eléctricos estratégicos del sur santafesino y sumar capacidad para atender el crecimiento de la demanda.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la inversión con las necesidades del entramado económico regional. "La región cuenta con un fuerte desarrollo agroindustrial, cooperativo y comercial, que requiere energía confiable para sostener el crecimiento", afirmó.

El funcionario agregó que la obra apunta a generar condiciones para nuevas inversiones y ampliaciones productivas, al tiempo que destacó el papel de las cooperativas eléctricas en localidades medianas y pequeñas.

El reclamo por la interconexión Río Diamante-Charlone

La licitación también se desarrolla mientras permanece pendiente una infraestructura de mayor escala para el sistema eléctrico regional: el proyecto de extra alta tensión Río Diamante-Charlone, considerado estratégico para incrementar la capacidad de transporte de energía hacia el sur santafesino.

En febrero de 2025, los gobiernos de Santa Fe y Córdoba reclamaron formalmente a la Nación avanzar con obras prioritarias del Sistema Argentino de Interconexión. Entre ellas incluyeron el proyecto Río Diamante-Charlone de 500 kV, con instalaciones complementarias destinadas a reforzar distintos nodos regionales.

Di Gregorio contrapuso esa demora con las inversiones provinciales y expresó: "Mientras el Gobierno nacional sigue demorando una obra estratégica como la interconexión Río Diamante-Charlone, que el sur santafesino necesita desde hace años, el Gobierno de Santa Fe continúa dando respuestas concretas con inversiones y obras que fortalecen el sistema eléctrico provincial".

La Estación Transformadora de Carreras se incorpora así a las inversiones que la Provincia viene impulsando para ampliar la capacidad de su red. La licitación del 26 de agosto será el primer paso para definir la empresa que tendrá a su cargo una obra destinada a reforzar el abastecimiento de nueve localidades y acompañar el desarrollo productivo regional.