Santa Fe dio media sanción a la emergencia hídrica por El Niño

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para declarar la emergencia hídrica en todo el territorio provincial y habilitar herramientas excepcionales de prevención y respuesta ante los efectos de El Niño. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, que deberá completar el trámite legislativo.

El mensaje había ingresado una semana atrás y recibió tratamiento preferencial antes de ser aprobado sobre tablas este jueves 6 de agosto. La propuesta establece la emergencia hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de prorrogarla por otros seis meses si las condiciones que motivaron la medida persisten.

El objetivo es agilizar la reparación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de infraestructura destinada a enfrentar posibles crecidas de los ríos y períodos de precipitaciones intensas, además de facilitar la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesarios para atender contingencias.

Procedimientos especiales para obras y contrataciones

La iniciativa establece que las obras, adquisiciones y servicios vinculados con la emergencia podrán tramitarse mediante procedimientos especiales de contratación con carácter urgente. El Poder Ejecutivo quedará facultado para reglamentar esos mecanismos y definir los criterios de selección, adjudicación y evaluación de las propuestas.

Según el proyecto, esos procedimientos deberán garantizar transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre los oferentes. El régimen extraordinario busca reducir los tiempos administrativos para intervenir en zonas que puedan resultar comprometidas por excesos hídricos.

El texto también contempla un mecanismo específico de fiscalización. El Tribunal de Cuentas deberá controlar los actos y procedimientos derivados de la emergencia en un plazo máximo de 10 días hábiles y comunicar sus actuaciones a las cámaras legislativas, considerando el carácter excepcional de la norma y la necesidad de agilizar trámites y contrataciones.

Durante el tratamiento en el Senado, el jefe del bloque radical, Rodrigo Borla, agradeció el acompañamiento de la oposición justicialista. El proyecto obtuvo respaldo unánime y quedó en condiciones de ser considerado por Diputados.

Obras para mitigar el impacto de las lluvias

Las facultades previstas comprenden un amplio conjunto de intervenciones hidráulicas y viales. Los organismos provinciales podrán proyectar, contratar, dirigir y ejecutar movimientos de suelo, terraplenes, limpieza de canales, defensas, canalizaciones y lagunas de retardo, entre otras tareas destinadas a mejorar el escurrimiento y proteger zonas vulnerables.

También podrán realizarse trabajos sobre caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, incluyendo clausuras, modificaciones, restauraciones y mejoras cuando resulten necesarias para responder a la situación hídrica.

La emergencia permitirá además contratar servicios y adquirir bienes de uso y equipamiento mediante los procedimientos específicos establecidos por el Ejecutivo. La finalidad es que las reparticiones involucradas dispongan de capacidad operativa para intervenir con mayor rapidez ante escenarios que requieran obras inmediatas.

El proyecto no se limita a infraestructura. El artículo 2 faculta al Gobierno provincial a adoptar medidas destinadas a garantizar atención habitacional, alimentaria, de vestimenta y sanitaria a las personas afectadas, además de implementar acciones preventivas para reducir las consecuencias de eventuales emergencias.

Santa Fe se prepara ante El Niño

La decisión legislativa se inscribe en las acciones preventivas que la Provincia viene desarrollando durante los últimos meses. En junio, el Gobierno santafesino reunió en Santo Tomé a organismos y fuerzas integrantes del Comando Operativo Unificado para trabajar sobre planes de contingencia y realizar simulaciones de emergencia hídrica ante la evolución del fenómeno climático.

En materia de infraestructura, la Provincia también puso en marcha intervenciones sobre canales y sistemas de drenaje. Entre ellas se encuentra la recuperación de 260 kilómetros de canales troncales en 17 distritos de los departamentos Vera, 9 de Julio y San Justo, licitada en junio como parte de las medidas para reducir el riesgo hídrico.

El escenario que motivó esas acciones se consolidó durante las últimas semanas. El informe de julio del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur son consistentes con una fase cálida y estimó una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026.

Con la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación definitiva, el Ejecutivo provincial contará con un régimen extraordinario para acelerar obras, contrataciones y medidas de asistencia durante el período establecido por la emergencia.