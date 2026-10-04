Venado Tuerto quedó sin colectivo directo a Santa Fe tras 31 años

Venado Tuerto perdió la conexión regular directa en colectivo con la ciudad de Santa Fe luego de más de tres décadas. Empresa Venado, que realizaba el recorrido desde 1995, suspendió el servicio el pasado 17 de abril, en un contexto marcado por la caída de pasajeros, el aumento de los costos operativos y una ecuación económica que, según su propietario, se había vuelto insostenible. La interrupción también afecta a distintas localidades intermedias del corredor hacia la capital provincial.

La empresa, radicada en Gálvez, había sostenido durante 31 años el trayecto que vinculaba al sur santafesino con la capital provincial. En sus mejores momentos llegó a operar de lunes a viernes y posteriormente incorporó frecuencias durante los fines de semana, pero la pérdida progresiva de pasajeros obligó a reducir el esquema hasta llegar, en la etapa final, a solamente tres servicios semanales. El último colectivo partió desde la terminal de Venado Tuerto a las 4 de la mañana del 17 de abril.

Una ecuación que dejó de cerrar

Ignacio Favre, propietario de Empresa Venado, explicó que la continuidad del servicio se volvió económicamente inviable. “Tuvimos que cortar el servicio porque me fundí, me quedé sin recursos”, resumió. Entre las causas mencionó la reducción de la demanda, el menor apoyo estatal, el incremento del combustible y la competencia de empresas nacionales que comenzaron a ofrecer viajes hacia Paraná con valores considerablemente inferiores.

Según los números expuestos por el empresario, cada viaje entre Venado Tuerto y Santa Fe demandaba alrededor de 600.000 pesos solamente entre combustible y peajes, sin incluir el costo del chofer, mientras que en algunas jornadas la recaudación apenas alcanzaba los 300.000 pesos. A esa diferencia se sumaba una estructura de pasajeros cada vez más concentrada en beneficiarios del Boleto Educativo, personal policial y personas con pases por discapacidad, mientras disminuía la cantidad de usuarios que abonaban la tarifa completa.

La competencia también modificó el escenario. Servicios nacionales con destino a Paraná comenzaron a comercializar pasajes desde Venado Tuerto por valores cercanos a los 30.000 pesos, mientras que la tarifa final de Empresa Venado había llegado a rondar los 60.000 pesos. Subir nuevamente el boleto para compensar los costos, según planteó Favre, terminaba profundizando la pérdida de pasajeros.

Sin reemplazo para el recorrido

Antes de suspender definitivamente la línea hubo gestiones ante la Subsecretaría de Transporte de Santa Fe, pero no se encontró una alternativa que permitiera sostenerla. También se intentó que otras empresas asumieran el recorrido, aunque hasta el momento ninguna aceptó hacerse cargo de la prestación, en medio de un escenario de reducción de frecuencias en distintos servicios de larga distancia.

La consecuencia excede a Venado Tuerto. El recorrido era también una conexión directa con Santa Fe para ciudades y localidades intermedias, entre ellas Firmat y Casilda, donde la empresa recogía pasajeros durante el trayecto. La caída de la demanda ya se había hecho evidente en los últimos años: mientras tiempo atrás determinadas frecuencias requerían incluso dos coches, en los últimos viajes llegaron a trasladarse apenas unos pocos pasajeros.

Empresa Venado continuará funcionando con servicios especiales y viajes de turismo, con tres unidades y seis choferes, pero ya no explotará la línea regular que durante más de tres décadas unió a Venado Tuerto con la capital santafesina. Así, desde abril, una de las principales ciudades del sur provincial quedó sin una conexión directa en colectivo con Santa Fe, mientras por ahora no aparece una empresa dispuesta a restablecer el recorrido.

Fuente: Venado24