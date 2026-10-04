Provincia devolvió 7.137 millones de pesos de saldos a favor de Ingresos Brutos a sectores productivos

La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para aliviar la carga fiscal, alcanzó a 2.043 contribuyentes de los sectores productivos santafesinos en los primeros nueve meses de 2026. Desde su puesta en marcha, se reintegraron más de $ 10.652 millones.

En el marco de la política de alivio fiscal impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe devolvió en los primeros nueve meses de 2026 $ 7.137,7 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos a 2.043 contribuyentes de los sectores productivos santafesinos. Las restituciones se realizaron mediante depósitos directos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

A través de la Administración Provincial de Impuestos (API), durante septiembre se devolvieron saldos a favor a 279 contribuyentes por un total de $ 1.107.011.082.

Desde la implementación de esta herramienta, la Provincia reintegró $ 10.652.885.340,65 a 3.403 contribuyentes. La medida permite que los sectores productivos recuperen recursos que permanecían inmovilizados y los destinen al desarrollo de sus actividades económicas.

Devolución recíproca con CABA

En septiembre se registraron nuevas solicitudes en el marco del Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), que permite gestionar la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos entre Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante ese mes, 27 contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitaron la devolución de saldos a favor en Santa Fe por un total de $ 99.435.700,70. A su vez, 21 contribuyentes santafesinos gestionaron devoluciones en la Ciudad de Buenos Aires por $ 81.564.921,61.

En total, durante septiembre se registraron 48 solicitudes por más de $ 181 millones entre ambas jurisdicciones. Desde la puesta en marcha del convenio, 350 contribuyentes tramitaron devoluciones por un total de $1.247 millones.

La herramienta de reciprocidad simplifica los trámites y agiliza la recuperación de los saldos a favor, al evitar que los contribuyentes deban realizar gestiones por separado ante cada administración tributaria.