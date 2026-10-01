Isabel, Mi lugar: Se Puso en marcha un plan de 48 lotes para viviendas

La Comuna de Santa Isabel puso en marcha el programa “Isabel, Mi Lugar”, una iniciativa de acceso a la tierra que en su primera etapa pondrá a disposición 48 terrenos destinados exclusivamente a la construcción de vivienda única y familiar. Las inscripciones comenzaron este 1 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 30 de octubre inclusive.

El programa fue creado mediante la Ordenanza 49/2026 y establece un sistema de adjudicación por sorteo público, con prioridad para grupos familiares y un cupo específico para personas con discapacidad. Las bases también contemplan la participación de personas solas, aunque únicamente podrán acceder si quedan terrenos disponibles luego de las instancias destinadas a las familias.

Lotes de 300 y 400 metros cuadrados

La primera etapa comprende 32 terrenos de 300 metros cuadrados y otros 16 de 400 metros cuadrados. El valor promocional fue fijado en 18.000 pesos por metro cuadrado, por lo que los precios finales serán de 5,4 millones de pesos para las parcelas de 300 metros cuadrados y 7,2 millones para las de 400 metros cuadrados.

El precio incluye la infraestructura prevista por el programa: apertura de calles, mejorado con agregado pétreo, red de agua potable, red eléctrica de baja tensión y alumbrado público, además de los trabajos de mensura, subdivisión y registración necesarios. También contempla los gastos notariales y registrales correspondientes a la escrituración.

Los terrenos podrán abonarse al contado o mediante financiación externa por el 100% del valor, a través de bancos, cooperativas o mutuales que mantengan convenios para el programa. La normativa aclara que la Comuna no financiará directamente los lotes en cuotas ni garantiza la aprobación del crédito por parte de las entidades. Una vez notificada la adjudicación definitiva, habrá un plazo de 30 días corridos para acreditar el pago o la aprobación formal del financiamiento.

Quiénes pueden inscribirse

Entre los principales requisitos figura ser mayor de edad y acreditar al menos cuatro años de residencia efectiva, continua e inmediata en Santa Isabel. Además, ni el postulante ni los integrantes de su grupo familiar podrán ser propietarios de inmuebles en el país.

También se exige contar con ingresos mensuales netos equivalentes, como mínimo, a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, acreditar necesidad habitacional y no haber sido beneficiario anteriormente de programas públicos de entrega de terrenos o viviendas.

La inscripción se realiza mediante el formulario digital oficial de la Comuna. En esta primera instancia no será necesario presentar documentación física: los datos tendrán carácter de declaración jurada y solo quienes resulten sorteados deberán posteriormente respaldarlos con la documentación correspondiente.

Cinco lotes tendrán un cupo especial

De las 48 parcelas, cinco estarán reservadas para el Cupo Especial por Discapacidad. Podrán participar personas con CUD vigente o grupos familiares que tengan a su cargo un integrante con discapacidad y acrediten la convivencia y el vínculo correspondiente.

El mecanismo tendrá tres etapas. Primero se sortearán esos cinco terrenos; posteriormente se adjudicarán 43 lotes, más los que eventualmente sobren del cupo especial, entre los grupos familiares habilitados. Solo si después de esa instancia quedan parcelas disponibles se realizará un tercer sorteo para personas solas.

La adjudicación no se definirá mediante puntajes. El procedimiento será público, ante escribano y mediante un sistema de doble bolillero: uno contendrá a los postulantes y otro a las parcelas, de modo que se determinarán simultáneamente el beneficiario y el terreno que le corresponde.

Condiciones para evitar la especulación

Los terrenos tendrán como destino obligatorio la construcción de una única vivienda familiar y permanente. La normativa establece que el adjudicatario deberá alcanzar al menos un 40% de avance de la superficie proyectada dentro de los cinco años posteriores a la escritura.

Además, los lotes tendrán restricciones de transferencia durante los primeros diez años, una disposición incorporada para preservar el carácter social del programa y evitar su utilización con fines especulativos.

Los interesados podrán completar la inscripción hasta el 30 de octubre a través de este formulario o solicitar asistencia personalmente en la Comuna, de 7 a 13.

Bases y condiciones

Ordenanza 49/2026