El nuevo tendido eléctrico de la Ruta 14 supera el 86% de avance

La obra destinada a reforzar el sistema eléctrico en el corredor de la Ruta Provincial 14 alcanzó más del 86% de ejecución y entró en su etapa final. El proyecto permitirá mejorar el abastecimiento de María Teresa, Christophersen y San Gregorio, tres localidades que durante años registraron inconvenientes vinculados con la infraestructura existente.

Los trabajos contemplan la construcción de una nueva línea aérea de media tensión de aproximadamente 53 kilómetros, además de sectores subterráneos y distintas intervenciones complementarias. La infraestructura establecerá una vinculación energética de 33 kV, aumentando la capacidad y confiabilidad del sistema que abastece a esta zona del departamento General López.

Una obra para mejorar la estabilidad del servicio

Uno de los principales objetivos es reemplazar y reforzar la conexión actualmente utilizada para abastecer a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa. La antigüedad, extensión y condiciones de esa infraestructura generaron dificultades para el mantenimiento y problemas en la prestación del servicio eléctrico.

La nueva línea busca reducir esas limitaciones y brindar mejores condiciones para responder a la demanda residencial y productiva. Desde el Gobierno de Santa Fe ya se había señalado que el fortalecimiento de las redes eléctricas del sur provincial apunta tanto a mejorar el suministro a los hogares como a acompañar las necesidades de comercios, industrias y establecimientos productivos.

Los trabajos ingresaron en la etapa final

Con más del 86% de avance, buena parte de las tareas vinculadas con la colocación de postes, montaje de estructuras y tendido de la línea ya fueron ejecutadas. Los trabajos restantes permitirán completar la conexión y avanzar hacia su puesta en servicio.

La intervención constituye una de las obras de infraestructura energética de mayor extensión actualmente en desarrollo en esta zona del sur santafesino. Una vez habilitada, permitirá contar con una red de mayor capacidad y mejorar las condiciones de abastecimiento eléctrico para las localidades alcanzadas por el nuevo tendido.