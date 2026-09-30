Pullaro advirtió que “la gente no está llegando a fin de mes”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por el escenario económico nacional y advirtió que la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal todavía no se traducen en una mejora concreta para amplios sectores de la población. “La gente no está llegando a fin de mes”, sostuvo este martes en Rosario, donde participó del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina.

El mandatario vinculó esa situación con la caída de la actividad económica, la menor recaudación provincial y la reducción de los recursos provenientes de la coparticipación. Según detalló, Santa Fe dejó de percibir en lo que va de 2026 alrededor de 140.000 millones de pesos respecto de lo proyectado, una merma que obliga al Gobierno provincial a extremar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Las declaraciones se produjeron en el marco del encuentro de Federación Agraria que reúne en Rosario a representantes de 12 provincias y tiene entre sus ejes los desafíos productivos y tecnológicos que enfrentan los pequeños y medianos productores. Durante su intervención ante los dirigentes rurales, Pullaro también planteó la necesidad de discutir un modelo federal que permita que una mayor parte de los recursos generados por el interior productivo vuelva en obras de infraestructura.

Preocupación por el bolsillo y la actividad económica

Pullaro sostuvo que la Provincia viene realizando esfuerzos para mantener sus cuentas equilibradas y, al mismo tiempo, sostener la inversión, el empleo y la actividad económica. Sin embargo, consideró que la estabilización de algunas variables nacionales todavía no alcanza para revertir las dificultades que atraviesan los hogares.

En ese sentido, afirmó que “el equilibrio fiscal y la baja de inflación no alcanzan para que los recursos le lleguen a la gente” y señaló que el desafío pasa ahora por lograr que una recuperación macroeconómica tenga impacto sobre los ingresos.

El gobernador también pidió prestar especial atención a la industria y el comercio, a los que ubicó entre los sectores más afectados por el actual escenario. Recordó que la Provincia esperaba una recuperación de la economía a partir del segundo semestre de 2024, pero señaló que desde entonces continuaron disminuyendo tanto los ingresos propios como la coparticipación federal.

Frente a esa menor disponibilidad de recursos, aseguró que Santa Fe mantiene una situación fiscal sólida, aunque reconoció que el contexto obliga a administrar el gasto con mayor rigurosidad. La expectativa, planteó, es que una futura recuperación de la actividad alcance particularmente a los sectores medios y de menores ingresos.

Inversión pública como herramienta para sostener el empleo

Dentro de ese panorama, Pullaro defendió la aplicación de políticas contracíclicas, basadas en contener el gasto corriente y sostener inversiones capaces de movilizar la economía.

Como ejemplo mencionó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, para los cuales la Provincia realizó inversiones en infraestructura deportiva y social. Según explicó, las obras permitieron generar empleo durante su ejecución y posteriormente el desarrollo de la competencia produjo movimiento económico y consumo en las ciudades sede.

El planteo se conecta con una de las principales definiciones que dejó el gobernador ante Federación Agraria: la necesidad de que los recursos originados en las regiones productivas puedan transformarse en infraestructura que permita mejorar la competitividad.

El reclamo por un modelo más federal

Durante su exposición, Pullaro reivindicó el peso económico de Santa Fe dentro del país. Señaló que la provincia aporta una parte significativa de las exportaciones de carne y cereales, concentra el 35% de la producción láctea y que por sus puertos sale entre el 70% y el 80% de las exportaciones argentinas.

A partir de esos datos, cuestionó la distribución territorial de los recursos y sostuvo que buena parte de lo generado por el interior productivo no regresa en inversiones equivalentes. Su planteo apuntó especialmente a la necesidad de mejorar rutas, energía, conectividad, logística, puertos y aeropuertos, elementos que consideró centrales para incrementar la producción y acompañar nuevas inversiones.

El gobernador también vinculó ese objetivo con el crecimiento futuro de sectores como la energía y la minería, además del agro, y sostuvo que el país deberá discutir cómo utilizar las divisas generadas por esas actividades para impulsar un desarrollo territorial más equilibrado.

De esta manera, Pullaro combinó en Rosario dos ejes: por un lado, la preocupación inmediata por una economía que todavía muestra dificultades para llegar al bolsillo de las familias y, por otro, un planteo de largo plazo sobre cómo distribuir e invertir los recursos que genera el interior productivo para sostener actividad, empleo e infraestructura.