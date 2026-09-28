Los Suramericanos dejaron 34.500 millones de pesos en Rosario

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 movilizaron 450.000 visitantes en Rosario entre el 7 y el 27 de septiembre y generaron 34.500 millones de pesos en consumos vinculados con hotelería, gastronomía, traslados y transporte, según el balance presentado este lunes por autoridades provinciales y municipales.

Las cifras fueron difundidas tras la finalización de la competencia, que se desarrolló del 12 al 26 de septiembre con sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El secretario de Gobierno rosarino, Sebastián Chale, remarcó el movimiento producido alrededor del evento y su incidencia sobre sectores directamente relacionados con el turismo y los servicios.

SEO: El balance de Santa Fe 2026 confirmó un fuerte movimiento turístico, hotelero y gastronómico en Rosario durante las semanas de competencia.

450.000 visitantes en tres semanas

El relevamiento oficial tomó un período más amplio que los días estrictamente deportivos: abarcó desde el 7 de septiembre hasta el domingo 27, incluyendo la llegada anticipada de delegaciones y visitantes y la actividad posterior al cierre de las competencias.

Durante esas tres semanas, Rosario recibió 450.000 visitantes y registró un movimiento económico estimado en 34.500 millones de pesos solamente en consumos relacionados con alojamiento, gastronomía, traslados y transporte.

Chale consideró que ese movimiento adquirió especial importancia por su impacto sobre actividades que atraviesan un escenario laboral complejo. “Es el momento en que más se necesitan estos esfuerzos de inversión pública”, sostuvo durante la presentación.

El funcionario también señaló que la experiencia permitió demostrar la capacidad de la ciudad para organizar acontecimientos de escala internacional y recibir un volumen significativo de visitantes durante períodos concentrados.

Un impacto distinto a las estimaciones previas

La cifra de 34.500 millones de pesos corresponde específicamente al consumo generado en Rosario durante el período vinculado con los Juegos y no debe confundirse con otras estimaciones económicas difundidas antes de la competencia.

Un estudio presentado previamente había proyectado para Rosario un impacto global de 137.857,7 millones de pesos, pero ese cálculo incluía además las inversiones en construcción, infraestructura y el efecto sobre proveedores y distintas cadenas productivas. La estimación contemplaba 122.690,6 millones de pesos asociados a obras y otros 15.167,1 millones vinculados con gastronomía y alojamiento.

El balance conocido ahora permite conocer por primera vez el volumen de consumo directamente registrado durante las semanas del evento.

A nivel provincial, el Gobierno santafesino informó este lunes que los Juegos generaron un movimiento económico superior a 120.000 millones de pesos durante las 15 jornadas de competencia y recibieron 600.000 turistas entre las tres ciudades sede. La ocupación hotelera promedio fue del 80%, mientras que Rosario alcanzó el 86,5%, el porcentaje más alto entre las sedes.

La infraestructura como legado

El vocero de los Juegos, Federico Angelini, puso el acento en las obras que permanecerán en funcionamiento después de la competencia. Rosario incorporó nuevos escenarios deportivos y renovó otros espacios existentes como parte de una inversión provincial que también alcanzó a Santa Fe y Rafaela.

Entre las principales obras realizadas en la ciudad se encuentran el Invencible Arena, el Centro Acuático Provincial y la Villa Suramericana, además de intervenciones en clubes, espacios deportivos y sectores del Parque Independencia. La Villa fue construida para alojar a cerca de 1.500 deportistas y posteriormente sus departamentos serán incorporados al mercado habitacional.

Angelini sostuvo que la infraestructura permite ampliar la capacidad de Rosario para recibir nuevas competencias y actividades internacionales. “Somos capaces de hacer muchas cosas cuando hay planificación, decisión política y todos tiramos para el mismo lado”, expresó.

El exjugador de Los Pumas Leonardo Senatore, uno de los embajadores deportivos del evento, destacó especialmente ese legado. “A los deportistas les quedarán un montón de herramientas e infraestructura”, afirmó, al considerar que las instalaciones construidas y renovadas podrán sostener el desarrollo deportivo después de los Juegos.

Los XIII Juegos Suramericanos reunieron a más de 4.000 atletas de 15 países y concluyeron el sábado 26 de septiembre después de 15 jornadas. El Gobierno provincial estimó además que unas 3,5 millones de asistencias se registraron entre competencias, ceremonias y Fan Fest en las tres sedes, una cifra que representa concurrencias acumuladas y no cantidad de visitantes únicos.