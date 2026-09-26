Alerta amarilla por tormentas el domingo y mal tiempo hasta el martes

El cambio de tiempo abarcará distintas regiones de la provincia durante los próximos días. El domingo habrá sectores bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, mientras que las lluvias y la inestabilidad continuarán entre lunes y martes, con un desplazamiento progresivo de los fenómenos hacia el centro y norte santafesino.

La provincia de Santa Fe ingresará desde este domingo 27 de septiembre en un período de tiempo inestable que se extenderá durante el comienzo de la próxima semana, con lluvias, tormentas, ráfagas y un posterior descenso de las temperaturas.

El episodio no afectará a todo el territorio provincial con la misma intensidad ni en los mismos horarios. Durante el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para distintos departamentos, mientras que entre lunes y martes las precipitaciones podrían extenderse hacia otras zonas de Santa Fe.

Alerta por tormentas durante el domingo

Para los sectores alcanzados por la advertencia amarilla se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Los acumulados previstos durante los períodos bajo alerta se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En el extremo sur provincial, departamentos como General López y Caseros tendrán períodos de alerta durante la madrugada y la tarde. En tanto, sobre Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo la advertencia comprende desde la madrugada y se prolonga durante buena parte de la jornada. Más hacia el centro provincial, sectores de los departamentos Santa Fe, San Jerónimo y Garay también estarán alcanzados durante el domingo.

Rosario y el sur provincial

En Rosario se esperan lluvias y tormentas durante el domingo, con descenso de la temperatura después de un sábado cálido. La máxima prevista se ubicará alrededor de los 22 grados, mientras que el lunes continuará la posibilidad de precipitaciones.

Un escenario similar se espera en Venado Tuerto y el departamento General López, donde el domingo concentrará los fenómenos de mayor intensidad y el lunes todavía podría registrar lluvias, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados.

De esta manera, el domingo marcará el comienzo del período más inestable, pero no necesariamente su final.

Las lluvias continuarán el lunes

El pronóstico para actividades agropecuarias del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el lunes 28 una expansión de las áreas con probabilidad de precipitaciones sobre buena parte del centro y norte del país, incluyendo diferentes sectores santafesinos.

En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, se mantienen probabilidades de lluvia durante el lunes y una máxima cercana a los 22 grados, después de las tormentas previstas para el domingo.

El comportamiento del sistema hará que las precipitaciones no sean uniformes: mientras algunas zonas comenzarán a mejorar, otras podrían ingresar en el período de mayor actividad.

El martes el foco podría desplazarse al norte

La inestabilidad podría continuar durante el martes 29, en el marco de la formación de un sistema de baja presión que afectará al centro del país y el Litoral.

Las proyecciones colocan para esa jornada mayores probabilidades de lluvias y tormentas sobre el norte de Santa Fe, además del norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes. Al mismo tiempo, en el centro y sur provincial se espera un incremento del viento del sudoeste y condiciones todavía variables.

Por este motivo, el episodio debe considerarse como un período de varios días de inestabilidad sobre la provincia, y no exclusivamente como las tormentas anunciadas para el domingo.

La alerta amarilla actualmente vigente corresponde a determinados sectores y horarios del domingo. Las condiciones previstas para lunes y martes forman parte del pronóstico extendido y podrán modificarse con las sucesivas actualizaciones meteorológicas.