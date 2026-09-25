Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto, Villa Cañás y María Teresa

Un relevamiento actualizado al 25 de septiembre reúne diez oportunidades laborales en General López. Hay puestos para producción, logística, mantenimiento, atención al cliente, ventas y administración, con distintas modalidades de postulación.

Las convocatorias pueden cerrarse una vez cubiertas las vacantes, por lo que es recomendable comprobar que continúen activas antes de enviar el currículum.

Venado Tuerto concentra nuevas búsquedas

Técnico de Mantenimiento Industrial. Se busca incorporar un operario para realizar mantenimiento general de instalaciones, tareas preventivas y correctivas sobre equipos, detección de fallas eléctricas básicas y trabajos de refrigeración. Se requiere secundario técnico completo —Electromecánico, Mecánico, Electrónico o Electricista— con analítico en mano, al menos un año de experiencia y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. También se valoran conocimientos de electricidad industrial, refrigeración y experiencia en mantenimiento de instalaciones y equipos industriales. La propuesta es presencial, de jornada completa, con 48 horas semanales, contrato por tiempo indeterminado y contratación bajo convenio. Postularse aquí

Pickers eventuales para supermercado. Se busca personal para el armado y embalaje de pedidos realizados a través de aplicaciones o de la tienda virtual, además del control y preparación de los productos para su envío. La jornada es de 5 horas diarias, seis días por semana, bajo una contratación eventual de aproximadamente 7 días, con posibilidad de extensión, y convenio de Comercio. Se solicita secundario completo, disponibilidad inmediata y se valora experiencia previa en tareas similares, aunque no es excluyente. La búsqueda fue publicada el 24 de septiembre. Postularse aquí

Mantenimiento general de un club. Un importante club de la ciudad busca una persona para realizar tareas de mantenimiento general del predio. El aviso establece como requisitos hombre de entre 25 y 40 años, disponibilidad horaria, registro de conducir vigente, experiencia en el rubro y buenas referencias.

Cómo postularse: enviar CV actualizado a emprendedorclubvt@gmail.com

Personal para panadería y pastelería. Otra convocatoria busca una persona responsable y con referencias comprobables para trabajar en una panadería y pastelería de Venado Tuerto. La experiencia previa es valorada, pero no excluyente, y el horario informado es de lunes a sábados de 6 a 14.

Cómo postularse: enviar únicamente un mensaje de WhatsApp al 3462376721

Analista Senior de Logística y Distribución. Una empresa industrial de Venado Tuerto busca un profesional o estudiante avanzado de Ingeniería Industrial, Administración, Logística o carreras afines, con al menos tres años de experiencia en logística, distribución, supply chain u operaciones. Se exige Excel avanzado y experiencia en negociación con operadores logísticos y proveedores, análisis de costos, presupuestos y contratos. Se valoran conocimientos de Power BI, inteligencia artificial aplicada al análisis y sistemas de gestión logística. La radicación en Venado Tuerto o localidades cercanas es excluyente.

Cómo postularse: la candidatura se realiza directamente desde la convocatoria online. Ver búsqueda de Analista Senior de Logística

Vendedor preventista. Una importante empresa del sector busca vendedores preventistas con experiencia en consumo masivo para trabajar en Venado Tuerto, Casilda y Cañada de Gómez. La posición apunta a desarrollar la presencia de las marcas en los puntos de venta, gestionar clientes y cuentas estratégicas, coordinar acciones comerciales y cumplir objetivos de volumen, facturación y rentabilidad. Se requiere secundario completo, entre 3 y 5 años de experiencia excluyente en empresas de alimentos, bebidas, limpieza, cosmética u otros rubros de consumo masivo, manejo avanzado de Excel y sistemas de gestión, además de movilidad propia y licencia de conducir vigente. La contratación es presencial, de jornada completa y por tiempo indeterminado, con esquema de remuneración más comisiones. Postularse aquí

Ejecutivo/a de Ventas Territoriales. Se busca incorporar personal para brindar servicios a Mercado Pago, con foco en la captación de nuevos comercios, gestión de cartera y comercialización de soluciones de cobro presenciales como QR y Point. Entre las tareas se incluyen visitas a clientes, reuniones, seguimiento de potenciales usuarios, capacitación sobre las herramientas y análisis de métricas comerciales. Se requiere secundario completo, al menos un año de experiencia y experiencia previa en ventas territoriales o comerciales de campo, mientras que se valora formación terciaria o universitaria en Comercialización, Administración, Marketing o Ingeniería Industrial. La modalidad es híbrida, de lunes a viernes de 9 a 18, con sueldo, comisiones, viáticos, computadora, herramientas de trabajo y cobertura médica. Postularse aquí

Dos oportunidades en Villa Cañás

Atención al cliente. Un comercio de Villa Cañás busca incorporar personal para atención al público. Solicita disponibilidad horaria de lunes a sábado y un perfil responsable, proactivo y con buen trato hacia los clientes.

Cómo postularse: enviar el CV al 3462555751

Vendedor o vendedora para Naldo. La empresa abrió una búsqueda para su sucursal de Villa Cañás. Entre las tareas figuran la atención personalizada, asesoramiento sobre productos y servicios y concreción de ventas. Se valora experiencia comercial, preferentemente en electrodomésticos, manejo de PC y conocimientos de tecnología e informática, aunque este último punto no es excluyente. La empresa informa contratación en relación de dependencia, incorporación inmediata y posibilidades de desarrollo.

Cómo postularse: desde la convocatoria laboral de Naldo. Ver búsqueda de Naldo en Villa Cañás

María Teresa busca un administrativo para la Comuna

La Comisión Comunal de María Teresa abrió un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un cargo administrativo categoría 8, con una remuneración informada de 1.070.000 de pesos y horario de lunes a viernes de 7 a 13. La inscripción permanece abierta hasta el 8 de octubre a las 10, mientras que el examen de oposición está previsto para el 9 de octubre a las 13 en Punto Digital.

Entre las condiciones generales se exige ser mayor de 18 años y contar con secundario completo. También se tendrán en cuenta conocimientos contables y administrativos, manejo de internet y herramientas de Office y residencia en María Teresa. La documentación y los antecedentes deben presentarse según el procedimiento establecido en el pliego oficial.

Cómo postularse: el formulario, pliego, material de estudio y documentación están disponibles en la página oficial de la Comuna. Para consultas se informó el 3462330033, de lunes a viernes de 7 a 13. Acceder al concurso de la Comuna de María Teresa

Antes de enviar el currículum

Las empresas pueden modificar o cerrar sus búsquedas cuando alcanzan la cantidad necesaria de postulantes. Por ese motivo, conviene revisar que cada convocatoria continúe vigente y utilizar únicamente los canales de contacto indicados en los avisos.

Si necesitas aprender como hacer un CV para Linkedin aquí te dejamos la explicación como hacerlo.