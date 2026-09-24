Wheelwright: Los Buzones de la Vida recibieron 12 denuncias

Una nueva apertura de los Buzones de la Vida de Wheelwright permitió retirar 12 denuncias anónimas realizadas por vecinos, que serán remitidas a la Justicia Federal para su evaluación y eventual incorporación a investigaciones vinculadas con delitos federales.

El procedimiento fue encabezado por la presidenta comunal Julia Bertone y la jefa de la Comisaría local, Maira Sejas, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan en la localidad.

De los mensajes encontrados, 10 fueron retirados del buzón instalado en el edificio comunal, mientras que los otros dos correspondieron al dispositivo ubicado en la sede del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo).

Las denuncias serán enviadas a la Justicia Federal

De acuerdo con el protocolo previsto para este sistema, las presentaciones son recibidas de manera reservada y posteriormente remitidas directamente a la Justicia Federal, que determinará si la información aportada permite iniciar nuevas investigaciones o complementar causas en trámite.

Los Buzones de la Vida permiten realizar denuncias de manera anónima sobre hechos relacionados principalmente con la comercialización de estupefacientes y la trata de personas, sin necesidad de que el vecino revele su identidad.

Una herramienta que funciona desde 2018

El sistema se encuentra operativo en Wheelwright desde 2018 y busca ofrecer a la comunidad un canal alternativo para aportar información sobre posibles delitos. Desde el Gobierno comunal destacaron la continuidad de la iniciativa y convocaron a los vecinos a utilizarla cuando dispongan de datos que puedan resultar relevantes para una investigación.