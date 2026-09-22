Nuevas búsquedas laborales en Venado Tuerto

Distintas empresas, consultoras e instituciones mantienen abiertas búsquedas laborales y pasantías en Venado Tuerto, con oportunidades para perfiles técnicos, administrativos, comerciales, de recursos humanos y estudiantes universitarios.

Las convocatorias tienen diferentes requisitos y modalidades de contratación. Algunas cuentan con fecha próxima de cierre, mientras que también existen canales permanentes para quienes quieran cargar o enviar su currículum directamente.

Operario de mantenimiento

Randstad busca un operario de mantenimiento para incorporarse a una industria nacional ubicada en Venado Tuerto. Entre las tareas previstas figuran trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de equipos y mantenimiento general de planta.

La convocatoria apunta a personas con secundario técnico, conocimientos mecánicos y eléctricos y al menos dos años de experiencia. La búsqueda fue publicada el 8 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 7 de octubre.

Los interesados pueden postularse directamente desde la convocatoria publicada por Randstad, donde se encuentra habilitado el botón “Postularme”. Postularse como operario de mantenimiento

Analista de Control Interno y Gestión

Otra oportunidad disponible es para Analista de Control Interno y Gestión en una empresa del sector retail. El puesto requiere formación universitaria o técnica en áreas contables o administrativas y al menos tres años de experiencia en control interno o auditoría.

Entre las funciones se encuentran auditorías de procedimientos, controles de caja y stock, revisión de cuentas y elaboración de indicadores. El trabajo es presencial y contempla visitas a sucursales de la zona. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

La inscripción también se realiza online a través de Randstad, desde la publicación específica del puesto. Postularse para Analista de Control Interno y Gestión

Analista de Recursos Humanos

También continúa abierta una búsqueda para Analista Hard de Recursos Humanos destinada a una industria de Venado Tuerto. Las tareas incluyen control de ausentismo, horas extras y licencias, novedades para liquidación de haberes, actualización de legajos y elaboración de reportes.

La convocatoria requiere estudiantes avanzados o graduados de Administración, Recursos Humanos, Relaciones Laborales o carreras afines, además de experiencia previa en administración de personal. La inscripción cierra el 26 de septiembre.

Los candidatos deben postularse desde la publicación oficial de Randstad, mediante la opción “Postularme”. Postularse para Analista Hard de Recursos Humanos

Una búsqueda para el área comercial

A su vez, una empresa de servicios busca Gerente Comercial para liderar su estrategia de ventas y desarrollo de negocios. Se trata de una posición de tiempo completo para perfiles con experiencia en conducción de equipos y planificación comercial. La convocatoria estará disponible hasta el 2 de noviembre.

Los interesados pueden postularse directamente desde la publicación de Randstad, donde está habilitada la opción “Postularme”: Postularse para gerente comercial

Empleo administrativo con envío directo de CV

Entre las convocatorias difundidas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario aparece una búsqueda para incorporar un auxiliar administrativo en Venado Tuerto.

Las tareas comprenden atención al público, manejo telefónico y por WhatsApp, recepción de documentación, archivo, facturación, conciliaciones y trámites administrativos. Se priorizan estudiantes de Contador Público o Administración de Empresas y la jornada es presencial, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

En este caso, los interesados pueden enviar directamente su currículum a cv.equipo.rrhh@gmail.com.

Pasantía en el Automóvil Club Argentino

El Automóvil Club Argentino (ACA) busca estudiantes desde segundo año de Administración de Empresas, Comercialización o carreras afines para una pasantía administrativa y comercial en su delegación de Belgrano 796, Venado Tuerto.

La convocatoria requiere conocimientos de Administración y Matemática, manejo de Paquete Office y Excel avanzado, este último excluyente. También se valoran conocimientos de Power BI e inglés. La modalidad es part time, de lunes a viernes de 9 a 13, con una carga de 20 horas semanales.

Los interesados deben enviar su CV a cv.empleo@fcecon.unr.edu.ar

Pasantía en la Cooperativa de Obras Sanitarias

La Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto tiene vigente una pasantía para estudiantes de Contador Público que estén cursando cuarto año y cuenten con al menos 30 materias aprobadas.

La búsqueda requiere Auditoría aprobada, manejo avanzado de Excel, Office y sistemas de gestión. También se solicita inglés básico, aunque este requisito no es excluyente.

La persona seleccionada se desempeñará como auxiliar contable-financiero, brindando asistencia al jefe de Contabilidad. La carga horaria prevista es lunes y viernes de 8 a 12, con cobertura por accidentes personales.

Para postularse, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR indica que los interesados deben enviar CV y certificado de materias rendidas en un único archivo PDF a cv.empleo@fcecon.unr.edu.ar, haciendo referencia a la pasantía correspondiente.

Dónde cargar el CV para futuras búsquedas

Más allá de las vacantes puntuales, el Portal de Empleo del Gobierno de Venado Tuerto mantiene habilitado un formulario para que las personas que buscan trabajo carguen sus datos y adjunten el currículum. El área municipal utiliza esa base para vincular perfiles con empresas que necesitan incorporar personal.

Otra alternativa regional es SV Matesur, que dispone en su página oficial de un apartado Trabajá con nosotros para enviar el CV. La empresa cuenta con presencia en Venado Tuerto, María Teresa, Villa Cañás y Chapuy, entre otras localidades.