Villa Cañás tendrá una clínica de conducción segura para motociclistas

La Municipalidad de Villa Cañás y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizarán el próximo martes 29 de septiembre una clínica de conducción segura de motos, destinada a mejorar las habilidades de los motociclistas y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

La actividad comenzará a las 14 horas en Avenida 51, entre Avenida 50 y Calle 52, sector que permanecerá cortado durante el desarrollo de la jornada. La participación será con inscripción previa y cupos limitados.

Los interesados pueden anotarse a través del formulario habilitado por la organización haciendo click aquí.

Canje de cascos y prácticas de conducción

Durante la jornada también se realizará un canje de cascos nuevos por usados, con el objetivo de promover el uso de elementos de protección que se encuentren en condiciones adecuadas.

Desde la organización recomendaron que quienes participen concurran con moto, casco, licencia de conducir vigente y ropa cómoda, además de verificar previamente que los neumáticos estén correctamente inflados.

La propuesta apunta a combinar capacitación y práctica para que los motociclistas puedan incorporar herramientas vinculadas con una conducción más segura y responsable.