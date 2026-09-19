Guía práctica: Cómo hacer un CV en LinkedIn y buscar trabajo paso a paso

Muchas empresas y consultoras publican sus búsquedas laborales en LinkedIn, pero no todos saben cómo utilizar la plataforma. Crear un perfil, cargar la experiencia y subir un currículum puede hacerse siguiendo algunos pasos sencillos.

Encontrar una oferta laboral interesante y descubrir que para postularse hay que ingresar a LinkedIn puede convertirse en una dificultad para quienes nunca utilizaron la plataforma. Sin embargo, no hace falta ser especialista ni tener una extensa trayectoria profesional para crear un perfil que sirva para buscar trabajo.

LinkedIn funciona, entre otras cosas, como una vidriera laboral: permite mostrar experiencia, estudios y habilidades, buscar vacantes y, en muchas oportunidades, enviar directamente una postulación.

El primer paso: Completar el perfil

Una vez creada la cuenta, conviene ingresar al perfil y completar la mayor cantidad posible de información relevante. No es necesario inventar experiencia ni llenar espacios solamente para que el perfil parezca más completo.

Entre los datos principales deberían figurar el nombre y apellido, localidad de residencia, experiencia laboral, estudios realizados y habilidades relacionadas con los puestos buscados.

La propia plataforma recomienda mantener actualizadas las secciones de experiencia, educación y aptitudes, ya que esa información también es utilizada para relacionar el perfil con oportunidades laborales que puedan resultar adecuadas.

Quien haya trabajado como empleado de comercio, operario, administrativo, chofer, albañil, repositor o en cualquier otro oficio puede incorporarlo. No es necesario haber ocupado cargos jerárquicos.

Por ejemplo, una persona que trabajó en un depósito puede indicar el nombre de la empresa, período trabajado y describir brevemente tareas como preparación de pedidos, carga y descarga, control de mercadería o manejo de autoelevador.

Qué poner si se tiene poca experiencia

No haber tenido muchos empleos anteriores no significa que el perfil deba quedar vacío. Pueden incorporarse estudios secundarios o terciarios, cursos, capacitaciones, conocimientos informáticos, carnet de conducir, manejo de herramientas o maquinarias e idiomas, siempre que la información sea verdadera.

También pueden incluirse habilidades concretas. Atención al cliente, ventas, administración, manejo de Excel, logística, soldadura, electricidad o conducción de vehículos son algunos ejemplos.

Lo importante es que el perfil permita entender rápidamente qué sabe hacer la persona y para qué clase de trabajo podría estar disponible.

Cómo cargar el CV en LinkedIn

El perfil de LinkedIn y el currículum tradicional no son exactamente lo mismo. Además de completar los datos personales y laborales dentro de la plataforma, es posible subir un CV elaborado previamente en PDF o Word.

Para hacerlo hay que ingresar a Empleos, buscar Preferencias y luego acceder a Currículums y datos de solicitudes, donde aparece la opción para cargar el archivo. LinkedIn permite conservar los cuatro currículums cargados más recientemente para utilizarlos nuevamente al presentarse a otras búsquedas.

La plataforma recomienda archivos en formato PDF o Word y de menos de 2 MB.

Un dato importante: subir un currículum como documento visible dentro del perfil no significa que ese mismo archivo quede automáticamente disponible para las postulaciones laborales. Para utilizarlo al solicitar un empleo debe cargarse dentro de las opciones destinadas a las solicitudes.

Cómo buscar trabajo

Con el perfil preparado, hay que ingresar a la sección Empleos. Allí se puede buscar por puesto y ubicación.

Por ejemplo:

Operario – Venado Tuerto

Administrativo – Casilda

Chofer – Villa Constitución

Seguridad – San Lorenzo

También se pueden aplicar filtros para reducir los resultados y encontrar publicaciones más cercanas a lo que se está buscando. LinkedIn permite además guardar ofertas para revisarlas posteriormente.

“Solicitud sencilla” y “Solicitar”: cuál es la diferencia

Al abrir una oferta laboral pueden aparecer dos modalidades diferentes.

Cuando figura “Solicitud sencilla”, la persona puede completar la postulación dentro de LinkedIn y, dependiendo de la búsqueda, adjuntar allí su currículum.

En cambio, cuando aparece “Solicitar”, LinkedIn deriva al postulante hacia la página de la empresa, consultora o portal externo encargado de recibir los currículums.

Antes de confirmar una solicitud es conveniente comprobar teléfonos, correo electrónico y datos personales, además de asegurarse de estar enviando la versión correcta del CV.

Activar alertas para enterarse cuando aparece un empleo

Otra herramienta útil son las alertas de empleo. Después de realizar una búsqueda determinada, por ejemplo “operario en Venado Tuerto”, se puede activar una alerta para recibir avisos cuando aparezcan nuevas oportunidades con características similares.

Las notificaciones pueden recibirse diariamente o semanalmente, mediante correo electrónico, avisos dentro de LinkedIn o ambas opciones.

Esto evita tener que ingresar permanentemente para repetir las mismas búsquedas.

También se puede indicar que se está buscando trabajo

LinkedIn dispone además de la función “Open to Work” (Abierto a trabajar), mediante la cual una persona puede indicar qué puestos busca, en qué localidades y si está disponible para trabajos presenciales, híbridos o remotos.

Es posible configurar esta información para que sea utilizada en las recomendaciones laborales y, si la persona lo decide, comunicar a reclutadores que está buscando nuevas oportunidades.

Un perfil sencillo puede ser suficiente para empezar

No hace falta construir un perfil sofisticado. Para comenzar alcanza con información verdadera, una descripción clara de la experiencia, estudios y capacidades, datos de contacto actualizados y un CV ordenado.

A partir de allí, conviene revisar periódicamente las ofertas y complementar LinkedIn con otros canales: páginas oficiales de empresas, consultoras, oficinas municipales de empleo y bolsas de trabajo.

La búsqueda laboral puede llevar tiempo, pero tener preparado el currículum y saber dónde encontrar nuevas oportunidades permite estar listo cuando aparece una convocatoria adecuada.