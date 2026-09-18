Santa Isabel corre este domingo la primera “Trota Pueblo”

Santa Isabel tendrá este domingo 20 de septiembre la primera edición de “Trota Pueblo”, la maratón isabelense con recorridos de 4K y 10K. La propuesta se desarrollará en la Estación del Ferrocarril y convocará a corredores, aficionados y familias de toda la región.

La iniciativa, impulsada por la Comuna de Santa Isabel junto a Ritmo Salvaje Running, había sido anunciada a comienzos de septiembre como una jornada abierta para correr, trotar o caminar. A pocos días de su realización, la organización confirmó el cronograma y los requisitos que deberán cumplir los participantes.

La actividad comenzará a las 9

La jornada se pondrá en marcha a las 9 con la acreditación y entrega de kits, remeras y frutas a quienes participen de alguna de las dos distancias previstas.

A las 10.30 se realizará la entrada en calor, que estará a cargo de la profesora Samanta Bilos, mientras que la largada oficial de los 4K y 10K será a las 11.

La Estación del Ferrocarril será el punto de concentración y desarrollo de una propuesta que busca reunir a vecinos de Santa Isabel y localidades de la zona alrededor del deporte y la actividad física.

Apto físico obligatorio para participar

La inscripción tiene un valor de 15.000 pesos y podrá abonarse en el lugar durante la jornada. Además, la organización informó que será obligatorio presentar un apto físico para participar de la prueba.

“Trota Pueblo” fue planteada desde su lanzamiento como una actividad participativa, por lo que la convocatoria no está dirigida únicamente a corredores habituales. También podrán sumarse quienes prefieran completar los recorridos trotando o caminando.

Con su primera edición, Santa Isabel incorporará este domingo una nueva propuesta deportiva a su agenda local, con dos circuitos y una convocatoria que busca extenderse a toda la región.