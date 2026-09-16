Análisis: Santa Fe y el debate sobre las prioridades del gasto público

Detrás de cada partida presupuestaria hay una decisión sobre qué atender primero, cuánto destinar y quién administra esos recursos. En Santa Fe, el contraste entre fondos legislativos, asistencia alimentaria, decisiones sobre IAPOS y un escenario fiscal más exigente vuelve a abrir una pregunta central: si las prioridades del Estado coinciden con las que percibe la sociedad.

Discutir el gasto público no consiste solamente en determinar si una partida es legal o si un organismo está autorizado a utilizar determinado recurso. También implica observar qué se prioriza, cuánto dinero se destina a cada necesidad y qué mecanismos utiliza el Estado para distribuirlo.

La discusión adquiere actualidad a partir de los propios números de la Provincia. Durante el primer semestre de 2026, Santa Fe registró ingresos corrientes por 6,998 billones de pesos y gastos corrientes por 6,950 billones, con un resultado económico positivo de 48.038 millones. Sin embargo, el período cerró con resultado financiero negativo. El Gobierno sostiene que esa diferencia responde principalmente al fuerte nivel de inversión pública y al uso de recursos acumulados y financiamiento destinado a infraestructura.

Desde la oposición existe otra lectura. El exministro de Economía y actual diputado provincial Walter Agosto calculó, sobre información oficial, un déficit financiero de 717.740 millones de pesos, equivalente al 10,2% de los recursos totales, y sostuvo que se trata del nivel más elevado de la última década. También señaló una fuerte caída del ahorro corriente respecto del mismo período del año anterior. Esa caracterización pertenece al legislador y contrasta con la interpretación del Ejecutivo, que pone el acento en el volumen de inversión realizado.

Más allá de esa disputa política sobre cómo leer las cuentas, existe un elemento objetivo: cuando los recursos son finitos, cada decisión presupuestaria expresa una prioridad.

Los 13.200 millones del Senado

El Presupuesto 2026 asignó a la Cámara de Senadores 79.028,95 millones de pesos, de los cuales 13.200 millones corresponden a Servicios Sociales, dentro de la función “Promoción y asistencia social”.

Esos recursos se utilizan históricamente para asistir a clubes, cooperadoras, asociaciones civiles, bomberos, instituciones educativas, entidades sociales y gobiernos locales. El esquema de fortalecimiento institucional contempló durante años una distribución entre los 19 senadores departamentales y la conducción del cuerpo, es decir, veinte partes.

Aplicada esa referencia histórica a la partida actual, la equivalencia es de 660 millones de pesos anuales o 55 millones mensuales por cupo. La documentación presupuestaria consultada presenta, sin embargo, el monto de 13.200 millones de manera global y no discrimina allí la asignación individual de cada legislador.

El contraste con los comedores escolares

La dimensión de esa cifra cambia cuando se la coloca junto a otra política pública.

Desde septiembre, el Ministerio de Educación fijó en 1.502 pesos por alumno el valor de cada ración de comedor escolar y en 626 pesos la copa de leche. La actualización fue del 9,3%, de acuerdo con la variación utilizada para aplicar el mecanismo previsto por la legislación provincial.

Desde las cooperadoras escolares advierten, sin embargo, que esos montos continúan resultando insuficientes para sostener los menúes establecidos frente al precio actual de los alimentos.

La presión sobre el sistema tampoco es menor. En abril, el propio Gobierno provincial había informado que la demanda de comedores escolares había aumentado un 30%, con más de 178.000 raciones de comedor y más de 460.000 prestaciones de copa de leche.

La comparación no pretende sostener que una partida pueda eliminarse y trasladarse automáticamente a otra. Tampoco que un club, los bomberos o una institución social deban dejar de recibir asistencia.

Sirve para dimensionar.

Los 13.200 millones de pesos presupuestados para promoción y asistencia social del Senado equivalen matemáticamente a unas 8,8 millones de raciones escolares de 1.502 pesos. Un promedio mensual de esa partida —1.100 millones de pesos— representa alrededor de 732.000 raciones.

No son recursos presupuestariamente intercambiables. Pero ambos números pertenecen al mismo Estado y permiten formular una pregunta legítima: qué criterios determinan cuánto recibe cada necesidad social.

IAPOS y una polémica que también habla de prioridades

Esa discusión sumó esta semana otro capítulo con el IAPOS.

El Decreto Nº 1878/2026 autorizó al organismo a transferir hasta 57.000 millones de pesos desde la fuente correspondiente al Servicio Complementario hacia recursos propios de libre disponibilidad, sujeto a disponibilidad financiera y con devolución cuando resulte factible.

La decisión generó cuestionamientos políticos y gremiales. AMSAFE expresó preocupación y reclamó que los recursos de la obra social sean destinados prioritariamente a prestaciones, en un contexto en el que afiliados plantean dificultades de acceso, coseguros y otros costos vinculados con la atención.

El Gobierno provincial rechazó, sin embargo, que se trate de un retiro de 57.000 millones de pesos de IAPOS hacia el Tesoro. Desde Economía explicaron que son dos fuentes de financiamiento dentro del propio organismo, que ambas continúan perteneciendo al IAPOS y que este tipo de reasignaciones también se realizó durante administraciones anteriores.

Por eso, tampoco sería correcto presentar el episodio como un desvío comprobado de fondos de la obra social.

Pero queda abierta otra discusión: si existe semejante disponibilidad financiera dentro del organismo, cuál debe ser su prioridad en momentos en que parte de sus afiliados reclama mejores condiciones de cobertura.

Cuando gestionar también significa comunicar

Existe finalmente una dimensión que excede las planillas presupuestarias.

Buena parte de los recursos del Senado se canaliza territorialmente mediante gestiones de los propios legisladores. Las instituciones presentan necesidades, los aportes son gestionados y, posteriormente, es habitual que las entregas sean comunicadas con presencia de los senadores.

El dinero continúa siendo público, pero la gestión puede adquirir una fuerte identificación personal con el dirigente que intervino para conseguirlo.

Eso no demuestra por sí mismo clientelismo ni una utilización irregular. Sí abre un debate sobre el límite entre representación territorial, gestión institucional y capitalización política de recursos que pertenecen al Estado.

Los Juegos Suramericanos ofrecen durante estos días un ejemplo de esa lógica comunicacional. Desde su apertura, el acontecimiento ocupa un lugar extraordinariamente destacado en la agenda pública provincial, con una sucesión diaria de información oficial sobre competencias, obras, Fan Fest, autoridades, medallas y actividades vinculadas al evento. Incluso la televisión pública dispuso entre 12 y 14 horas diarias de transmisión.

En General López, por ejemplo, más de 1.800 estudiantes comenzaron a viajar a Rosario para presenciar las competencias mediante una iniciativa presentada como un trabajo articulado entre la senadora Leticia Di Gregorio y el Ministerio de Educación. La comunicación fue difundida expresamente como una propuesta impulsada por la legisladora. La información disponible no permite establecer de qué partida salen los recursos destinados a esos traslados, por lo que sería incorrecto asociarlos con los fondos senatoriales sin documentación que lo pruebe.

La experiencia de esos estudiantes puede ser valiosa y el Gobierno tiene razones para comunicar un acontecimiento internacional organizado por la Provincia.

El interrogante aparece en otro lugar: cuánto de una política pública necesita quedar asociado a la figura personal de quien la gestiona y cuánto debería permanecer identificado, sencillamente, como una acción del Estado.

La pregunta detrás de los números

Los fondos del Senado, las partidas alimentarias, la discusión alrededor de IAPOS, el resultado financiero de la Provincia y la exposición institucional de los Juegos son situaciones diferentes. No corresponde mezclarlas contablemente ni insinuar que un recurso puede reemplazar automáticamente al otro.

Pero sí tienen un denominador común.

Todos obligan a discutir prioridades.

Gobernar supone elegir. Decidir cuánto invertir en infraestructura, cuánto destinar a asistencia institucional, cuánto reconocer por una comida escolar, qué disponibilidad conservar en una obra social y de qué manera comunicar cada una de esas decisiones.

Por eso, quizás la discusión más importante no esté solamente en determinar si cada gasto es legal o si cada reasignación puede justificarse administrativamente.

Está en algo más simple y, al mismo tiempo, más complejo:

¿Las prioridades que muestra el Estado son también las prioridades que hoy percibe la sociedad?