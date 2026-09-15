Bomberos Voluntarios reclaman a Nación una deuda de $59 mil millones

La Cámara de Senadores de Santa Fe respaldó el reclamo de los bomberos voluntarios por fondos nacionales que permanecen pendientes de ejecución y distribución. Según el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la deuda correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores asciende a $59.330 millones y afecta a cuarteles de todo el país.

El pronunciamiento surgió a partir de un proyecto de comunicación presentado por el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, que obtuvo acompañamiento unánime. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo provincial que gestione ante Nación los planteos formulados por la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

El reclamo santafesino se suma al “sirenazo” realizado el 10 de septiembre en todo el país. La protesta fue convocada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales para exigir respuestas sobre los recursos pendientes y otros problemas que, según las entidades, condicionan la capacidad operativa del sistema. Durante la manifestación, los cuarteles mantuvieron sus guardias y la atención de emergencias.

Fondos previstos por ley que siguen sin distribuirse

El principal planteo apunta al financiamiento establecido por la Ley Nacional Nº 25.054 y sus modificaciones. La normativa dispone que el subsidio al sistema bomberil se integre con una contribución obligatoria del cinco por mil de las primas de seguros, excepto las del ramo vida. Ese aporte está a cargo de las compañías aseguradoras, no puede trasladarse al valor que pagan los tomadores y debe ser liquidado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La legislación establece además cómo deben distribuirse esos recursos. El 78% se destina en partes iguales a las asociaciones de bomberos voluntarios para adquisición y mantenimiento de materiales, indumentaria y equipamiento; el resto se reparte entre federaciones, organismos de aplicación y estructuras nacionales de capacitación y representación.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, los $59.330.748.051,41 reclamados ya fueron recaudados pero permanecen pendientes de ejecución y distribución. La organización estimó que ese monto representa aproximadamente 45 millones de pesos por cada asociación.

Borla sostuvo en los fundamentos de su iniciativa que los bomberos voluntarios «constituyen un servicio esencial para todas las comunidades y cumplen una función indispensable en la prevención y atención de emergencias», y remarcó que su tarea se sostiene diariamente a partir del compromiso y la capacitación de miles de personas.

El reclamo también alcanza al IVA y al equipamiento

La Federación Santafesina advirtió además sobre las dificultades que atraviesan las asociaciones para renovar vehículos y adquirir equipamiento especializado. A ese escenario se suma otro planteo vinculado con la aplicación integral de la Ley Nº 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Esa norma, sancionada en 2021, incorporó distintos beneficios para las instituciones que integran el sistema, entre ellos mecanismos de reintegro del IVA en adquisiciones de bienes, servicios, equipamiento y trabajos vinculados con su funcionamiento. El sector reclama que esos instrumentos se apliquen de manera efectiva y uniforme.

También se plantearon dificultades para concretar pagos al exterior destinados a la compra de unidades y herramientas específicas. Las entidades bomberiles sostienen que buena parte de los vehículos de emergencia que necesitan deben adquirirse fuera del país y que las restricciones operativas para realizar esas transacciones complican la renovación de las flotas.

Compensaciones por emergencias en rutas concesionadas

El proyecto aprobado en Santa Fe incorpora además otro de los reclamos nacionales: que los nuevos contratos de concesión vial contemplen los costos asumidos por los cuarteles cuando intervienen en accidentes sobre rutas concesionadas.

Los bomberos proponen establecer convenios obligatorios que incluyan una contraprestación por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones ante daños sufridos por vehículos o equipamiento durante las intervenciones. El pedido se vincula con el proceso de la Red Federal de Concesiones iniciado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 97/2025.

Con la aprobación del proyecto de comunicación, el Senado santafesino busca que la Provincia lleve formalmente estos reclamos ante las autoridades nacionales, con la transferencia de los más de 59 mil millones de pesos pendientes como demanda central de los bomberos voluntarios.