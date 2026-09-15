Villa Cañás: La Escuela Normal recibió 21.7 millones de pesos para obras

La Escuela Normal Superior Nº 38 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villa Cañás recibió $21.717.731 del Gobierno de Santa Fe para la construcción de un nuevo núcleo sanitario destinado a varones, que incluirá además un baño para personas con movilidad reducida.

Los recursos fueron otorgados por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta destinada a financiar obras y mejoras en establecimientos educativos.

Los fondos fueron recibidos por la vicedirectora de la institución, Rosana Mete, durante un acto del que participaron el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.

Una obra para mejorar la infraestructura escolar

El aporte tiene un destino específico: avanzar con la construcción del nuevo sector sanitario y mejorar las condiciones de accesibilidad dentro del establecimiento.

La inversión se suma a otros aportes recientes destinados a instituciones educativas de Villa Cañás y del departamento General López. A fines de agosto, el Gobierno provincial había dispuesto más de $190 millones del FANI para obras en 12 establecimientos educativos de nueve localidades de la región.

En Villa Cañás, además, durante agosto se concretó una nueva distribución del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) por más de $23,7 millones, destinada a acompañar distintas necesidades de escuelas y jardines de la ciudad.

En ese contexto, los fondos asignados ahora a la Escuela Normal Superior Nº 38 permitirán avanzar con una intervención puntual en uno de los sectores de uso cotidiano del establecimiento, incorporando además condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.