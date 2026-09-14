Santa Fe invirtió U$s 135 millones en los Juegos Suramericanos

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 demandaron una inversión total estimada entre U$s 130 y U$s 135 millones, según precisó Julián Galdeano, coordinador general del Comité Organizador. La cifra comprende no sólo la construcción de escenarios deportivos, sino también villas de alojamiento, equipamiento, mejoras urbanas y otros gastos asociados a la organización del evento que comenzó el sábado en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El monto actual supera la estimación inicial. Galdeano explicó que el esquema original rondaba los U$s 95 millones, incluidos U$s 75 millones financiados por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con la ampliación de intervenciones y trabajos complementarios, el presupuesto terminó ubicándose cerca de los U$s 135 millones y la diferencia fue afrontada con recursos propios de la Provincia.

La documentación de CAF permite dimensionar una parte de ese esquema financiero. El organismo internacional registra para el Programa de Fortalecimiento de la Actividad Urbana Deportiva en Santa Fe un costo de U$s 82,8 millones, con un préstamo de U$s 75 millones y una contraparte local de U$s 7,8 millones. Durante los meses previos, el Gobierno santafesino había informado además una inversión superior a los U$s 90 millones específicamente vinculada a obras de infraestructura para los Juegos.

El aporte provincial y el rol de Nación

Según explicó Galdeano, el Gobierno nacional no realizó aportes económicos directos para la organización de los Juegos, aunque intervino en gestiones necesarias para concretar el financiamiento internacional y la importación de equipamiento deportivo.

Entre esas acciones mencionó el aval requerido para avanzar con el crédito de CAF y beneficios tributarios aplicados al ingreso de materiales destinados a las competencias. El resto del incremento presupuestario, sostuvo, fue cubierto por el Tesoro santafesino.

La inversión permitió construir y renovar instalaciones en las tres ciudades sede. Entre las intervenciones se encuentran estadios multipropósito, el Centro Acuático Provincial de Rosario, el Centro Internacional de Tiro de Recreo, el velódromo de Rafaela, espacios del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe y las villas destinadas inicialmente al alojamiento de las delegaciones. También se realizaron trabajos en parques, clubes y sectores urbanos que continuarán en uso una vez finalizada la competencia.

Más de $400 millones por las reservas anticipadas

Otro de los números que dejó el inicio de los Juegos corresponde al sistema digital de acceso. Galdeano indicó que ya se emitieron más de 500.000 tickets virtuales y que las reservas anticipadas pagas superaron los 400 millones de pesos.

Las cifras deben diferenciarse: el ingreso general a las competencias continúa siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario, mientras que quienes desean garantizar previamente una ubicación pueden realizar una reserva por $10.000. Por lo tanto, los más de 500.000 tickets emitidos no representan igual cantidad de entradas pagas.

La totalidad de lo recaudado mediante las reservas será destinada a Cáritas, CILSA y la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe. El jueves pasado, antes del comienzo de la competencia, la Provincia había informado una recaudación superior a los $250 millones; el nuevo balance difundido por Galdeano elevó esa cifra por encima de los $400 millones.

$192 millones para los atletas santafesinos

El programa provincial incluyó además un aporte directo para los deportistas locales. Los 64 atletas santafesinos que integran la representación argentina recibieron una beca extraordinaria de $3 millones cada uno, lo que representa una inversión total de $192 millones.

La última entrega se concretó el 8 de septiembre, cuando fueron incorporados 39 deportistas a los 25 que ya habían recibido la asistencia. Desde la Secretaría de Deportes explicaron que el objetivo fue acompañar los gastos de preparación y participación antes del inicio de la competencia, a partir de la nómina definitiva remitida por el Comité Olímpico Argentino.

Los Juegos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como principales sedes. Más allá del resultado deportivo, el Gobierno provincial planteó desde el comienzo que una parte central de la inversión debía permanecer como infraestructura estable para clubes, atletas y las ciudades anfitrionas una vez apagado el fuego suramericano.