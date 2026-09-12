Llegó el día: Santa Fe abre los Juegos Suramericanos con una fiesta en Rosario

Después de meses de preparación, obras, entrenamientos y una extensa cuenta regresiva, los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comienzan oficialmente este sábado 12 de septiembre. Rosario será el escenario de la ceremonia inaugural de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

El punto de encuentro será el Monumento Nacional a la Bandera, donde desde las 18 comenzará un espectáculo previo con acceso libre y gratuito. El acto oficial está previsto para las 19.30, con una puesta especialmente diseñada para presentar los Juegos y reflejar la identidad santafesina a través de la música, el teatro, la danza y la tecnología.

La ceremonia contará con la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y Mery San Dámaso, junto con artistas emergentes de Santa Fe y Rosario. Los arreglos musicales estarán a cargo de Lito Vitale y la dirección será de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni.

Más de 100 artistas formarán parte de una producción que utilizará mapping, grandes pantallas, iluminación y cinematografía en vivo, integrando al propio Monumento a la Bandera dentro del espectáculo.

El domingo comienza la competencia

La ceremonia será apenas el punto de partida. Desde este domingo 13 de septiembre comenzará la actividad deportiva y llegarán también las primeras definiciones en los distintos escenarios preparados para los Juegos.

Natación, esgrima, gimnasia, hockey, boxeo y equitación se encuentran entre las disciplinas que tendrán competencia durante la primera jornada, dando inicio a un calendario que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Rosario tendrá un papel central durante esas dos semanas, no solo por recibir la ceremonia de apertura sino también por concentrar numerosos escenarios deportivos. Santa Fe y Rafaela completarán las principales sedes de una competencia que movilizará a miles de atletas, entrenadores, dirigentes y equipos técnicos.

La llegada de las delegaciones y las ceremonias de bienvenida realizadas durante las últimas horas terminaron de marcar el cambio de etapa. Después de la construcción y renovación de instalaciones deportivas, el recorrido del Fuego Suramericano y los preparativos organizativos, la atención pasa ahora definitivamente a la competencia.

Una apertura para contar Santa Fe

La propuesta de este sábado fue concebida como algo más que el acto protocolar que marca el comienzo de los Juegos. La intención es utilizar uno de los principales símbolos de Rosario y del país para presentar a Santa Fe ante las delegaciones sudamericanas y el público que seguirá el evento.

El espectáculo integrará música, deporte e historia provincial, mientras las delegaciones participantes serán protagonistas de una ceremonia que dará formalmente inicio a dos semanas de competencia internacional.

Con todo preparado, Santa Fe 2026 entra finalmente en escena. A partir de este sábado quedarán atrás los anuncios, las obras y la cuenta regresiva: comienza el tiempo de los atletas, las competencias y las medallas.