Veda del pejerrey: Calaianov pidió reforzar los controles

El diputado provincial Leo Calaianov mantuvo una reunión con el fiscal regional de la 3ª Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, para analizar medidas destinadas a fortalecer los controles durante la veda del pejerrey en las lagunas del sur de la provincia de Santa Fe.

El encuentro estuvo centrado en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las restricciones vigentes durante el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre, una etapa considerada clave para la reproducción de la especie y la preservación del recurso pesquero.

Coordinación entre organismos

Durante la reunión, Calaianov planteó la importancia de avanzar en una acción coordinada entre los organismos con competencia en la fiscalización, con participación de áreas provinciales, fuerzas de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y los gobiernos locales.

«Planteamos coordinar acciones entre los distintos actores, como el Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Fiscalía Regional del Ministerio Público de la Acusación, la Guardia Rural Los Pumas y los gobiernos locales, en base a las disposiciones establecidas por la provincia», señaló el legislador.

La propuesta apunta a reforzar la presencia y los mecanismos de control en las lagunas de la región durante los próximos meses, especialmente frente a eventuales incumplimientos de las restricciones establecidas para la actividad comercial y deportiva.

Clavero, por su parte, valoró el encuentro y manifestó su predisposición para mantener la atención sobre la problemática vinculada al cumplimiento de la veda, dentro de las competencias correspondientes al Ministerio Público de la Acusación.

Qué establece la veda

La normativa santafesina determina que entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre queda prohibida la pesca comercial, el acopio y el transporte del pejerrey en el departamento General López. Las disposiciones actualmente vigentes se encuentran contempladas en las resoluciones provinciales Nº 083/2010 y Nº 237/2022.

Para la pesca deportiva se mantiene una modalidad restringida durante esos tres meses. La actividad puede practicarse los viernes a partir de las 11, además de sábados, domingos y feriados, con un cupo máximo de 10 ejemplares por día y por pescador.

La regulación también exige contar con la correspondiente licencia de pesca deportiva y establece que cada pescador puede utilizar una caña o línea de mano, con un máximo de tres anzuelos simples. Durante el período de veda tampoco pueden realizarse concursos o certámenes de pesca del pejerrey.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordó a comienzos de septiembre la vigencia de estas disposiciones y señaló que las restricciones tienen como objetivo reducir la presión sobre la especie y preservar su población en los ambientes acuáticos del sur santafesino.

Una problemática con seguimiento en la Legislatura

La situación del pejerrey en las lagunas del departamento General López ya había sido planteada por Calaianov en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Entre las iniciativas impulsadas por el legislador se encuentra un pedido para realizar estudios científicos sobre la población de pejerrey en la Laguna La Picasa, además de evaluar el ambiente y las medidas de manejo pesquero aplicadas en ese espejo de agua. La iniciativa fue aprobada por la Cámara.

Ese seguimiento se vincula con la importancia que tiene la especie para distintas localidades del sur provincial, tanto desde el punto de vista ambiental como por la actividad que se desarrolla alrededor de las lagunas.

En ese contexto, el planteo realizado ante la Fiscalía Regional busca ahora avanzar sobre el cumplimiento efectivo de la normativa durante la veda, articulando controles entre Provincia, Justicia, fuerzas de seguridad y gobiernos locales durante el período de mayor restricción sobre la pesca del pejerrey.