Venado Tuerto: Reabre el velódromo tras ocho años

Después de ocho años sin competencias, el Velódromo Municipal de Venado Tuerto volverá a la actividad este sábado 12 de septiembre, tras una remodelación integral de la pista y distintos sectores del histórico óvalo ubicado en el Parque Municipal General Belgrano. La reapertura será además el punto de partida de una doble jornada de ciclismo con corredores nacionales e internacionales.

El acto inaugural está previsto para las 10.30 y, desde las 11, comenzará el 10° Gran Premio Pieraccini Competición, organizado por el Club Ciclista Mario Mathieu, con fiscalización de la Federación Ciclista Santafesina y apoyo del Gobierno municipal.

La actividad continuará el domingo 13 con el 20° Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, que desde las 8.30 volverá a disputarse sobre el tradicional circuito callejero delimitado por Santa Fe, Colón, Italia y Marconi.

Una pista renovada para volver a competir

La recuperación del velódromo fue financiada por el Gobierno de Santa Fe, luego de gestiones realizadas por el intendente Leonel Chiarella, y permitió poner nuevamente en condiciones una infraestructura que llevaba ocho años sin recibir competencias.

Los trabajos comprendieron el fresado completo de la carpeta de rodamiento, la corrección de pendientes en las rectas y en los peraltes de las curvas y el refuerzo de la base en los sectores que presentaban mayor deterioro.

Posteriormente se aplicó un riego de liga y una nueva carpeta de cinco centímetros de concreto asfáltico, con el objetivo de lograr una superficie uniforme y segura para el ciclismo de alta velocidad.

Los estudios técnicos determinaron además que el muro perimetral se encontraba en buenas condiciones generales, aunque fue necesario reconstruir un tramo de aproximadamente diez metros. En ese sector se incorporó un nuevo acceso y, paralelamente, se reemplazó la antigua baranda metálica por una nueva estructura en todo el perímetro.

A pedido de la Federación de Ciclismo, la intervención también contempló la construcción de una cabina de control elevada, ubicada estratégicamente para mejorar la visualización y supervisión de las competencias.

La obra estuvo bajo supervisión del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, encabezado por Lisandro Enrico, y de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas municipal. La intervención se suma a la renovación de la pista de atletismo y las mejoras realizadas en vestuarios y sanitarios del Parque Municipal.

Una deuda pendiente con el ciclismo

Durante la presentación de las actividades, la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, destacó el respaldo provincial que permitió concretar la obra y señaló que la recuperación del espacio era un reclamo pendiente.

“La renovación del velódromo era una vieja deuda que teníamos con el ciclismo, ya no solo local”, sostuvo la funcionaria, quien también remarcó el movimiento que generan en la ciudad los eventos deportivos de alcance nacional.

Por su parte, el presidente del Club Ciclista Mario Mathieu, Luis Pieraccini, destacó especialmente la posibilidad de volver al histórico escenario después de ocho años.

“Estamos muy contentos por poder recuperar el velódromo. Lo vamos a reinaugurar con una doble jornada de ciclismo y nos llena de satisfacción poder cumplir con lo prometido”, expresó. Según indicó, restaban únicamente tareas de pintura antes de la apertura.

Dos días de ciclismo en Venado Tuerto

El programa del sábado tendrá distintas categorías y premios en efectivo para las mejores ubicaciones, con el renovado velódromo como escenario central. La competencia marcará formalmente el regreso de la actividad deportiva al óvalo.

El domingo, en tanto, la acción se trasladará al circuito comprendido por Santa Fe, Colón, Italia y Marconi para disputar una nueva edición del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, tradicional competencia conocida como “la clásica del centro del país”.

La organización solicitó a los vecinos circular con precaución y respetar las restricciones que se implementarán sobre las calles alcanzadas por el recorrido, con el objetivo de resguardar la seguridad de ciclistas y espectadores.

De esta manera, la reapertura del velódromo coincidirá con un fin de semana de intensa actividad ciclística, recuperando uno de los escenarios históricos del deporte venadense y devolviéndolo al calendario competitivo.