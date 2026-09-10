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Elortondo: Una mujer detenida por amenazas tras un allanamiento

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Elortondo: Una mujer detenida por amenazas tras un allanamiento

Una mujer de 26 años fue detenida este miércoles en Elortondo durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por amenazas. El procedimiento permitió secuestrar siete teléfonos celulares y seis cartuchos de diferentes calibres, elementos que quedaron incorporados a la causa.

La medida fue concretada el 9 de septiembre por personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones (DGPI), Región 3 – Distrito Melincué, con intervención de la fiscal Susana Pepino. La investigación está caratulada como “P. M. s/ Amenazas”.

La investigación que derivó en el allanamiento

De acuerdo con la información policial, la Fiscalía había solicitado una serie de tareas investigativas destinadas a establecer el domicilio de la mujer involucrada en la causa y reunir información que permitiera avanzar con las medidas correspondientes.

A partir de esas directivas, los efectivos realizaron distintas averiguaciones y elaboraron un informe que fue remitido a la Fiscalía. Con los elementos obtenidos durante esa etapa de la investigación se avanzó posteriormente con el allanamiento de una vivienda ubicada sobre calle Independencia, en Elortondo.

En el operativo participaron agentes de la Dirección General de Policía de Investigaciones y colaboraron efectivos pertenecientes a la División Personal, la División Microtráfico y la Comisaría 8ª de la localidad.

El procedimiento y la detención

La requisa del inmueble arrojó resultado positivo y los elementos encontrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente para su análisis dentro de la investigación.

La información difundida hasta el momento no precisa qué vinculación tendrían los dispositivos incautados con los hechos investigados. Tampoco se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas que dieron origen al expediente.

Tras finalizar el procedimiento, la mujer identificada por sus iniciales P. A. M., de 26 años, fue trasladada a la Comisaría 8ª de Elortondo. Previamente se cumplió con el examen médico de rigor y posteriormente fue notificada de la causa por amenazas.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las próximas medidas procesales a partir de las actuaciones realizadas y del material incorporado al expediente.

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