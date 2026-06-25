Villa Cañás prepara una ampliación clave para la guardia del SAMCo

El Municipio presentó ante el FonRes una planificación para readecuar parte de la infraestructura del hospital local. La intervención tiene un presupuesto estimado de 50 millones de pesos y apunta a construir una nueva sala de guardia de emergencia. La propuesta fue trabajada junto a autoridades sanitarias de la Región de Salud N° 5, la dirección del efector y el área de Arquitectura del Ministerio de Salud de Santa Fe.

Una gestión presentada ante el FonRes

El Hospital SAMCo de Villa Cañás podría avanzar con una ampliación estratégica para mejorar la atención de urgencias. La Municipalidad elevó ante el FonRes, el Fondo para la Reparación de Efectores de Salud dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe, una planificación destinada a reorganizar parte de la infraestructura del efector y dar forma a una nueva sala de guardia de emergencia.

La gestión es encabezada por el secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz, quien confirmó que el trámite ya fue presentado con planos, presupuesto y detalle de materiales. La iniciativa fue elaborada en coordinación con el director de la Región de Salud N° 5 – Nodo Venado Tuerto, Dr. Joaquín Sánchez de Bustamante, la actual directora del hospital, la psicóloga Luciana Alberti, y el área técnica provincial, con intervención de Lisandro Vaccaro, director de arquitectura provincial del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El punto de partida fue definir qué intervención resultaba realmente necesaria para el funcionamiento del hospital. Según explicó Santa Cruza en exclusiva a Leguas Noticias, tanto la dirección del SAMCo como la conducción regional de Salud coincidieron en priorizar la mejora del sistema de guardia, por el movimiento que registra el efector y por el rol que cumple en la atención pública de Villa Cañás y la región.

La guardia como prioridad sanitaria

“Ambos coincidieron en que estaría muy bueno llevar adelante una guardia, un servicio de guardia de emergencia”, señaló el funcionario municipal. Esa definición abrió una etapa de trabajo técnico, revisión de planos y pedidos de presupuestos, ya que la obra no se limita a una redistribución interna: contempla modificaciones edilicias, apertura de accesos y comunicación entre sectores.

Actualmente, el hospital cuenta con una sola sala de guardia, por donde circulan tanto pacientes de emergencia como personas que concurren por atención general. La propuesta busca ordenar ese funcionamiento y generar un espacio específico para urgencias, con una circulación más adecuada y una infraestructura pensada para ese tipo de demanda.

El funcionario también recordó que el SAMCo tiene un movimiento importante, especialmente en un contexto donde Villa Cañás no cuenta actualmente con una clínica privada que absorba internaciones. Esa situación refuerza la centralidad del efector público y la necesidad de avanzar en actualizaciones de infraestructura acordes a la demanda sanitaria.

Un plan director para ordenar futuras obras

La iniciativa fue concebida como una suerte de plan director para el SAMCo. En una primera etapa, el objetivo es avanzar con la sala de guardia de emergencia. Pero la planificación también contempla, hacia adelante, una sala de guardia de observación, modificaciones en la sala de parto, nuevos consultorios externos y una reorganización de los ingresos al edificio.

Uno de los cambios previstos en ese esquema es el futuro ingreso de ambulancias por Calle 58, con conexión directa al sector de emergencia. De todos modos, Santa Cruz aclaró que el ingreso principal continuará siendo por Avenida 59. La modificación por Calle 58 forma parte de una etapa posterior dentro del mismo lineamiento general.

Santa Cruz remarcó que el Municipio decidió no avanzar de manera apresurada, sino elaborar una propuesta con respaldo sanitario y técnico. En ese sentido, destacó el acompañamiento de Sánchez de Bustamante y del equipo provincial, que trabajó sobre los planos históricos del hospital para rediseñar una alternativa funcional.

La decisión también estuvo atravesada por antecedentes de intervenciones realizadas en otros sectores del efector sin una planificación integral previa. Por eso, esta vez la Municipalidad buscó que la propuesta surgiera de una mirada coordinada entre quienes gestionan el trámite, la dirección del hospital, los equipos de salud y las áreas técnicas provinciales.

“Lo que estamos buscando es hacer algo funcional”, resumió Santa Cruz. La frase sintetiza el sentido de la presentación: no se trata únicamente de conseguir fondos para una reparación puntual, sino de dejar armado un esquema que permita ordenar futuras etapas de mejora en el SAMCo.

Una inversión estimada en 50 millones de pesos

El presupuesto total estimado ronda los 50 millones de pesos. Desde el Municipio esperan que el FonRes pueda cubrir una parte de esa inversión, inicialmente alrededor del 50%, lo que permitiría avanzar sobre el tramo más urgente de la obra. “Con un 50% de ese presupuesto avanzaríamos casi en la parte de llegar a la sala de guardia de emergencia”, indicó Santa Cruz.

El trámite fue ingresado ayer, miércoles 24 de junio, ante el fondo provincial, aunque al momento de la consulta todavía no tenía número de expediente asignado. Por ese motivo, la intervención todavía depende de la aprobación provincial y de la formalización del convenio correspondiente. El paso siguiente quedará sujeto al análisis técnico y administrativo del Ministerio de Salud.

Mejoras complementarias en el edificio

En paralelo, hay otras mejoras previstas para el edificio. Según informó Santa Cruz, el Club de Leones se comprometió a realizar trabajos de pintura y recuperación de sectores deteriorados, mientras que el Municipio asumió la reparación de filtraciones en los techos antes de que se ejecuten esas tareas.

La ampliación de la guardia aparece así como una de las gestiones sanitarias más importantes en curso para Villa Cañás. Aunque todavía falta la aprobación provincial, la presentación ante el FonRes ya fue realizada y plantea una mejora estructural para un hospital que concentra buena parte de la atención pública local y regional.