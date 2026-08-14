Villa Cañás pavimenta el acceso por Avenida 64 y Ruta 94

La Municipalidad de Villa Cañás avanza con la pavimentación del ingreso a la ciudad ubicado en Avenida 64 y la Ruta Provincial 94. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y completar las obras viales ejecutadas en ese sector.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas e incluyen el hormigonado del tramo que conecta la ruta con la trama urbana. La nueva calzada permitirá optimizar el tránsito vehicular en uno de los principales ingresos a Villa Cañás.

La pavimentación se integra a la obra de la dársena

El hormigonado de Avenida 64 complementa la construcción de la dársena realizada sobre la Ruta Provincial 94 con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

La obra había comenzado con tareas de movimiento de suelo, nivelación y preparación del sector para conformar la nueva infraestructura vial. La etapa actual incorpora la pavimentación de la bajada hacia Avenida 64, prevista como parte del mismo proyecto.

El objetivo es facilitar las maniobras de quienes ingresan o egresan de la ciudad y mejorar la organización del tránsito en la conexión entre la ruta y la avenida.

Un proyecto que contempla dos accesos

La intervención tiene como antecedente el convenio firmado en noviembre de 2024 entre la Municipalidad de Villa Cañás y la Dirección Provincial de Vialidad para ejecutar dos dársenas sobre la Ruta Provincial 94, en los cruces con Avenida 59 y Avenida 64.

El acuerdo estableció que la Provincia financiaría los trabajos, mientras que el Municipio tendría a su cargo la ejecución a través de la Secretaría de Obras Públicas.

En el caso de Avenida 64, la pavimentación que se desarrolla actualmente constituye una nueva etapa de ese esquema de mejoras y permitirá consolidar la conexión entre la Ruta Provincial 94 y la red vial urbana.

Con esta obra, el Municipio avanza en la adecuación de uno de los accesos más utilizados de Villa Cañás, incorporando infraestructura destinada a mejorar la circulación y ordenar las maniobras vehiculares en el sector.