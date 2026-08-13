Santa Fe paga este sábado los aumentos acordados en paritaria

El Gobierno de Santa Fe abonará por planilla complementaria los aumentos salariales acordados para julio y la compensación correspondiente al primer semestre de 2026. Los fondos estarán disponibles en las cuentas desde este sábado, aunque la liquidación formal está prevista para el próximo martes.

La medida alcanzará al escalafón policial y penitenciario, trabajadores activos, docentes y autoridades superiores. El pago incorpora el primer tramo del acuerdo paritario correspondiente al segundo semestre y las diferencias que surjan de la revisión de los incrementos otorgados durante los primeros seis meses del año.

La confirmación se produjo durante una reunión encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo mientras el gobernador Maximiliano Pullaro participa de una misión institucional en Chile. También estuvieron los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Un mínimo garantizado de 80 mil pesos para julio

La liquidación complementaria incluirá un aumento del 2% correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de 80 mil pesos. Se trata del primer tramo de la política salarial acordada para el período julio-diciembre de 2026.

La propuesta presentada por el Ejecutivo provincial y posteriormente aceptada por UPCN y ATE estableció una combinación de porcentajes mensuales y pisos garantizados, diseñada para que los trabajadores ubicados en los niveles salariales más bajos obtengan una mejora porcentual superior.

Además del incremento de julio, la Provincia incorporará en esta planilla la diferencia necesaria para que ningún agente haya quedado por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre. Al presentar la propuesta salarial, el Gobierno había fijado como referencia un incremento mínimo acumulado del 17,1% para ese período y anticipado que las diferencias serían reconocidas mediante una liquidación complementaria.

El pago había sido anticipado al difundirse el cronograma de los haberes de julio. En esa oportunidad, el Ministerio de Economía informó que, una vez concluido el cronograma habitual, se liquidarían por separado las diferencias correspondientes a junio y julio y los incrementos acordados para el segundo semestre.

Actualización para policías y penitenciarios

En el caso del personal policial y penitenciario, la liquidación contempla también la actualización de la diferencia correspondiente al ingreso mínimo garantizado, cuyo parámetro se vincula con el valor de la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes.

Para junio, el monto considerado es de 1.531.473 pesos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que durante ese mes la Canasta Básica Total registró una variación mensual del 2,2%.

El esquema salarial para el segundo semestre prevé que, después del 2% de julio, se aplique un 1,8% en agosto y un 1,7% en septiembre, con un mínimo garantizado de 100 mil pesos. Para octubre se acordó un 1,6% y para noviembre un 1,5%, con un piso de 130 mil pesos, mientras que diciembre tendrá otro 1,5% y un mínimo garantizado de 180 mil pesos. Todos esos incrementos tienen incidencia en el aguinaldo.

El impacto acumulado del acuerdo

Por efecto de los mínimos garantizados, la mejora del segundo semestre podrá alcanzar el 15,5% para los trabajadores de menores ingresos. Sumada a la recomposición correspondiente a los primeros seis meses del año, el Gobierno provincial calculó que el incremento anual podrá llegar al 36%.

El acuerdo de la administración central fue aprobado el 23 de julio por UPCN y ATE luego de sus respectivos mecanismos de consulta. Desde entonces, la Provincia había indicado que el primer tramo se abonaría por planilla complementaria debido a que la negociación quedó cerrada cuando la liquidación ordinaria de los haberes de julio ya se encontraba en proceso.

Con el pago que estará disponible desde este sábado, se completará esa instancia extraordinaria. A partir de los haberes de agosto, los aumentos previstos en la paritaria quedarán incorporados a las liquidaciones mensuales, de acuerdo con el cronograma establecido para el segundo semestre.