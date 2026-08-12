Villa Cañás entregó más de 23 millones de pesos del FAE

La Municipalidad de Villa Cañás, junto con la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), realizó una nueva entrega de recursos destinados a las instituciones educativas de la ciudad. El aporte correspondiente al segundo período de 2026 alcanzó los 23.763.357,48 pesos y comprende los meses de abril, mayo y junio.

La distribución se concretó este martes durante una reunión realizada en el Municipio, con la participación de autoridades locales, integrantes de la Comisión FAE, directivos de establecimientos educativos y representantes de las cooperadoras escolares.

Los fondos tienen como destino acompañar obras, mejoras edilicias y otras necesidades de los establecimientos educativos, de acuerdo con las prioridades planteadas por cada institución.

Recursos para las instituciones educativas

Durante el encuentro, el intendente Norberto Gizzi destacó la importancia de mantener la asistencia económica y garantizar la disponibilidad de los recursos para que escuelas y jardines puedan avanzar con las intervenciones que requieren sus edificios.

"El FAE es una herramienta fundamental para acompañar a nuestras instituciones educativas, ya que estos recursos les permiten avanzar con obras, realizar mejoras y atender distintas necesidades de sus edificios", señaló Gizzi.

El mandatario remarcó además que la continuidad de las entregas constituye una prioridad para la administración municipal, especialmente por la incidencia que estos recursos tienen en las posibilidades de cada establecimiento para afrontar trabajos y necesidades de infraestructura.

En ese sentido, agregó: "Para nosotros es una prioridad sostener este compromiso y garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma".

La entrega correspondiente a abril, mayo y junio forma parte del esquema periódico mediante el cual el Fondo de Asistencia Educativa distribuye recursos entre las instituciones locales. La asignación se realiza con intervención de la Comisión FAE, ámbito en el que participan representantes vinculados con la comunidad educativa.

Reunión con directivos y cooperadoras

Del encuentro participaron, además del intendente Gizzi, el secretario de Economía, Oscar Caffa; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; Nélida García y Laura Orsi, integrante de la Comisión FAE.

También estuvieron presentes directivos y representantes de las cooperadoras de escuelas y jardines de Villa Cañás, quienes recibieron los aportes correspondientes a este segundo período del año.

La participación de las instituciones permite mantener una instancia directa entre el Municipio, la Comisión FAE y las comunidades educativas en torno a las necesidades de cada establecimiento y al destino de los recursos asignados.

Con esta nueva distribución, 23.763.357,48 pesos quedaron destinados al acompañamiento de las instituciones educativas cañaseñas durante el período comprendido entre abril y junio de 2026.