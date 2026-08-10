Santa Isabel inició la renovación de su red de agua potable

La llegada de los primeros materiales marcó el comienzo de una nueva etapa en la obra destinada a mejorar el sistema de agua potable de Santa Isabel. Los primeros 200 caños ya se encuentran en la localidad y serán utilizados para avanzar en la renovación de la infraestructura de extracción y distribución.

La intervención forma parte del proyecto gestionado ante el Gobierno de Santa Fe para modernizar un sistema que requería una inversión de magnitud. Los trabajos serán ejecutados en distintas etapas y tienen como uno de sus puntos centrales el reemplazo de antiguas cañerías de asbesto por materiales modernos, con el objetivo de mejorar las condiciones de distribución del agua.

La obra también busca brindar mayor previsibilidad y seguridad operativa a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda., responsable de la prestación local, y mejorar progresivamente el servicio que reciben los vecinos.

Una inversión de más de 138 millones de pesos

El inicio de los trabajos da continuidad al convenio firmado a comienzos de junio entre la Provincia y las autoridades locales. El acuerdo contempla una inversión de 138.772.897,24 pesos destinada a optimizar el sistema de agua potable de Santa Isabel.

El proyecto había sido formalizado a través del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, luego de las gestiones realizadas por el gobierno local, la Cooperativa de Agua y autoridades provinciales. La firma del convenio se concretó en la delegación regional del Gobierno provincial en Venado Tuerto.

Además del recambio de cañerías, el proyecto integral contempla nuevas perforaciones y una ampliación de la capacidad de reserva de agua, intervenciones destinadas a fortalecer las distintas etapas del sistema y mejorar las condiciones de abastecimiento.

Los fondos provinciales son canalizados a través de la Comuna y los trabajos involucran directamente a la Cooperativa, en un esquema de articulación entre la entidad prestadora, el gobierno encabezado por Pablo Giorgis y la administración provincial.

Comenzó la etapa operativa

Con la llegada de los primeros 200 caños, el proyecto pasa de la instancia administrativa y de gestión al inicio de su ejecución. Desde el gobierno local señalaron que hacía mucho tiempo que no se concretaba una inversión de estas características en el sistema de distribución de agua de Santa Isabel.

Uno de los objetivos específicos será avanzar sobre sectores donde permanecen cañerías antiguas de asbesto. Su sustitución permitirá modernizar progresivamente la red mediante materiales actuales y mejorar las condiciones en las que se realiza la distribución.

La intervención adquiere además relevancia para el funcionamiento cotidiano de la Cooperativa de Agua, que tendrá una infraestructura renovada para sostener la prestación. El proyecto apunta así tanto al recambio de componentes existentes como al fortalecimiento general de la capacidad del sistema.

Desde la Comuna destacaron que la concreción de esta etapa es resultado del trabajo conjunto desarrollado con la Cooperativa y el Gobierno provincial. La llegada de los materiales permite comenzar a materializar una gestión que había avanzado formalmente con el convenio firmado en junio y que ahora ingresa en terreno.

El presidente comunal Pablo Giorgis valoró el comienzo de los trabajos y ratificó la continuidad de las gestiones vinculadas con el servicio. "Celebramos este avance y seguimos gestionando para que el servicio de agua potable sea cada día mejor para todos los isabelenses", afirmó.

La obra se desarrollará por etapas y tendrá como eje la modernización de una infraestructura esencial para Santa Isabel. El recambio de la red, las nuevas perforaciones y la mayor capacidad de reserva conforman una intervención integral destinada a fortalecer el sistema de agua potable de la localidad.