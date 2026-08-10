Venado Tuerto: Prisión preventiva por el robo de una bicicleta

Alexander B. quedó en prisión preventiva acusado de ingresar a una vivienda de Venado Tuerto y sustraer una bicicleta. El joven tenía vigente una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, impuesta en mayo pasado, cuando ocurrió el nuevo hecho investigado.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Débora Valentín y dispuesta por la Justicia tras la audiencia imputativa realizada el viernes 7 de agosto. El acusado fue detenido luego de que las cámaras de seguridad de la vivienda permitieran identificarlo como presunto autor del hecho.

El robo quedó registrado por las cámaras

De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el miércoles 5 de agosto, alrededor de las 17:50, en una vivienda ubicada sobre calle Ulises Giacaglia, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción fiscal, Alexander B. habría abierto la puerta de ingreso de la propiedad y entrado al inmueble. Una vez allí, se habría apoderado de una bicicleta rodado 29, marca Gribón, de color negro y verde, que se encontraba en el porche de la vivienda.

La propietaria advirtió lo ocurrido cuando revisó las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el domicilio. Siempre de acuerdo con la acusación, los registros permitieron reconocer al sospechoso.

Horas más tarde, aproximadamente a las 23, un hermano de la víctima encontró e interceptó al acusado en inmediaciones de las calles Libertad y Lola Mora. El joven permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes concretaron su aprehensión.

La imputación y la situación judicial del acusado

La audiencia imputativa se llevó adelante el viernes 7 de agosto en Venado Tuerto. Durante la instancia, la fiscal Valentín atribuyó a Alexander B. la presunta autoría de los delitos de hurto simple y violación de domicilio en concurso real.

La defensa estuvo a cargo de la abogada Antonela Dalzotto, integrante del Ministerio Público de la Defensa.

Uno de los elementos centrales planteados por la Fiscalía al momento de solicitar la prisión preventiva fue la situación penal que el imputado ya tenía antes del episodio investigado.

El 8 de mayo de 2026 había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, mediante un procedimiento abreviado posteriormente homologado por la Justicia. En aquella resolución también se le habían impuesto reglas de conducta por el mismo plazo.

De acuerdo con las fechas consignadas en la investigación, el nuevo episodio habría ocurrido menos de tres meses después de aquella condena, mientras continuaba vigente la modalidad de ejecución condicional dispuesta judicialmente.

La Justicia dispuso la prisión preventiva

Ante este escenario, Valentín solicitó que Alexander B. permaneciera privado de su libertad durante el avance de la investigación penal. La fiscal sostuvo que la prisión preventiva resultaba necesaria para garantizar el sometimiento del imputado al proceso y neutralizar los riesgos procesales que consideró acreditados.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo presentado por el Ministerio Público de la Acusación y ordenó que el joven permanezca en prisión preventiva mientras continúa la causa por el robo de la bicicleta y la presunta violación de domicilio.