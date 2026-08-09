Venado Tuerto: Clausuraron una panadería por irregularidades

El Gobierno de Venado Tuerto dispuso la clausura preventiva de la panadería “El Francés”, ubicada en avenida Antonio Pinto Lucero 306 y Antártida Argentina, tras una inspección realizada el viernes 7 de agosto. El procedimiento detectó irregularidades en higiene, seguridad, manipulación y conservación de alimentos que, según el Municipio, impedían garantizar condiciones adecuadas para la actividad.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria. Los agentes inspeccionaron las instalaciones y constataron incumplimientos relacionados tanto con la situación administrativa del comercio como con las condiciones sanitarias y edilicias del establecimiento.

Uno de los puntos observados fue que la panadería no contaba con la habilitación municipal correspondiente para las actividades que desarrollaba. A esta situación se sumaron deficiencias vinculadas directamente con el personal encargado de la elaboración y manipulación de los productos.

Los inspectores comprobaron que los trabajadores no disponían de los carnets de manipulación de alimentos ni de la indumentaria requerida para desempeñar sus tareas. Estos requisitos forman parte de las condiciones exigidas para establecimientos dedicados a la elaboración y comercialización de productos alimenticios.

Deficiencias de higiene y falta de control de plagas

La inspección también se concentró en las condiciones generales de limpieza del establecimiento. De acuerdo con lo constatado durante el procedimiento, el local no contaba con control de plagas y presentaba falta de higiene en distintos sectores utilizados habitualmente para la producción.

Las deficiencias alcanzaban pisos, mesadas de trabajo, el baño y diferentes equipamientos empleados en la elaboración de los alimentos. Los agentes municipales observaron además que no había cestos de residuos debidamente identificados, otra de las irregularidades incorporadas al relevamiento realizado durante el operativo.

Las condiciones detectadas adquirieron especial relevancia debido a las características de la actividad desarrollada en el establecimiento. Al tratarse de una panadería, buena parte de las instalaciones inspeccionadas estaban directamente vinculadas con la preparación, manipulación y conservación de productos destinados al consumo.

El procedimiento no se limitó a las condiciones de higiene. Durante el recorrido por el inmueble, los inspectores encontraron humedad y hongos en las paredes, además de goteras en el techo, problemas edilicios que también fueron considerados al momento de evaluar la situación sanitaria del comercio.

Filtraciones en sectores con productos terminados

Uno de los aspectos señalados durante la inspección estuvo relacionado con el alcance de las filtraciones. Según lo constatado por el personal municipal, las goteras afectaban sectores donde había alimentos terminados, circunstancia que impedía garantizar las condiciones necesarias para su correcta conservación.

La combinación de problemas edilicios, falta de limpieza, ausencia de control de plagas y deficiencias en los requisitos exigidos al personal derivó finalmente en la decisión de interrumpir preventivamente la actividad.

La medida fue adoptada por la Dirección de Seguridad Alimentaria al considerar que las condiciones encontradas comprometían aspectos relacionados con la salubridad y la seguridad pública. La clausura tiene carácter preventivo y alcanza al establecimiento ubicado en Antonio Pinto Lucero y Antártida Argentina.

La actuación se encuadró en las facultades establecidas por la Ordenanza Municipal Nº 5574/2022, normativa utilizada por el Gobierno de Venado Tuerto para intervenir ante incumplimientos vinculados con establecimientos donde se elaboran, manipulan, almacenan o comercializan alimentos.

La clausura de “El Francés” se produjo después de que la inspección reuniera en un mismo procedimiento irregularidades administrativas, sanitarias y edilicias. La resolución municipal apunta a impedir que el establecimiento continúe desarrollando su actividad mientras persistan las condiciones observadas durante el control.