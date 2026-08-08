Rosario inauguró el Invencible Arena

El nuevo estadio multipropósito fue habilitado en el Parque Independencia y será sede de las competencias de gimnasia durante Santa Fe 2026. Pullaro planteó que la obra simboliza una nueva etapa para Rosario, mientras Javkin destacó el legado deportivo y cultural que quedará después de los Juegos.

Rosario inauguró este sábado el Invencible Arena, el nuevo estadio multipropósito construido por el Gobierno de Santa Fe en el Predio Ferial del Parque Independencia, que se convertirá en uno de los principales escenarios de los XIII Juegos Suramericanos 2026 y quedará posteriormente incorporado a la infraestructura deportiva, cultural y de espectáculos de la ciudad.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, a poco más de un mes del comienzo de la competencia internacional, prevista entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante la jornada también fueron presentadas oficialmente las medallas que recibirán los deportistas y, tras la apertura del estadio al público, el músico Nahuel Pennisi ofreció el espectáculo de cierre.

Pullaro: “Le estamos ganando al escepticismo”

Pullaro vinculó la inauguración con el proceso de transformación que, según señaló, atraviesan Rosario y la provincia.

“Ver lo inmenso y hermoso que es este estadio nos muestra el camino que está recorriendo esta ciudad y esta provincia”, afirmó el gobernador, quien recordó los años difíciles atravesados por Rosario y sostuvo que los Juegos pueden representar un punto de inflexión.

“Sentimos que será ese momento en el que la sociedad rosarina y la provincia de Santa Fe puedan sentir que se está dando vuelta la página”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que “hoy le estamos ganando al escepticismo, le estamos ganando al ‘no se puede’” y proyectó a Rosario y Santa Fe como protagonistas del deporte argentino a partir de la infraestructura desarrollada para la competencia.

La apuesta por el legado de los Juegos forma parte de un programa más amplio de infraestructura deportiva y urbana. La Provincia destina más de 90 millones de dólares a las obras vinculadas con Santa Fe 2026, con financiamiento externo por 75 millones de dólares de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y aportes del Tesoro provincial.

Javkin proyectó hasta 100 eventos por año

Javkin, por su parte, relacionó el nuevo estadio con la historia del Parque Independencia y con la transformación que experimentará ese sector de Rosario.

“Tan grande como esta obra es la grandeza que le espera a Rosario en el tiempo que viene”, sostuvo el intendente.

El jefe municipal destacó especialmente el uso que tendrá el complejo una vez terminada la competencia internacional. “Cuando terminen los Juegos, en esta ciudad que cambia de piel, estarán acá 80 o 100 eventos culturales todo el año”, anticipó.

La construcción del Arena se integra a una intervención mucho más amplia sobre el Parque Independencia. En los últimos meses avanzaron allí obras de renovación de espacios públicos, accesibilidad, iluminación y nuevos escenarios deportivos, dentro del programa desarrollado para recibir los Juegos Suramericanos.

El proyecto del estadio ya formaba parte de la planificación anunciada para transformar el predio de la ex Rural en un escenario capaz de albergar tanto competencias deportivas como grandes espectáculos.

Un estadio construido en 423 días

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que el Invencible Arena fue ejecutado en 423 días, un plazo que consideró excepcional para una infraestructura de estas características.

“Se trabajó con fondos santafesinos, obreros santafesinos, empresas santafesinas, arquitectos e ingenieros santafesinos”, señaló.

El estadio cuenta con 7.800 metros cuadrados cubiertos y una nave principal de 6.300 metros cuadrados. Durante los Juegos será utilizado para las competencias de gimnasia y, por su diseño multipropósito, podrá posteriormente adaptarse para actividades deportivas, convenciones, congresos, recitales y espectáculos.

La Municipalidad informó además que está prevista una segunda etapa de inversión, destinada a ampliar la capacidad hasta 10.000 espectadores sentados para espectáculos e incorporar climatización, acondicionamiento acústico, palcos, sectores gastronómicos y una cochera subterránea.

El presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó precisamente ese concepto de legado. Según señaló, las inversiones realizadas para Santa Fe 2026 dejarán infraestructura, equipamiento, personal capacitado y complejos habitacionales que continuarán utilizándose una vez terminada la competencia.

Pennisi y un cierre dedicado al encuentro

La inauguración concluyó con un recital de Nahuel Pennisi, quien destacó desde el escenario la dimensión social del acontecimiento.

“Estos Juegos Suramericanos que se van a llevar a cabo reúnen muchos sueños, reúnen alegrías y reúnen momentos hermosos para pasar con la familia y con los chicos”, expresó el músico.

Pennisi definió además al nuevo espacio y a la competencia como “una posibilidad de reunirnos en comunidad”, y destacó a Rosario como “una ciudad que hace, una ciudad que inspira mucho”.

La cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026

La apertura del Invencible Arena marca otro paso dentro de la transformación deportiva y urbana que Rosario viene desarrollando para los Juegos. El Parque Independencia concentrará buena parte de esa infraestructura, con nuevos escenarios y distintas intervenciones destinadas a permanecer una vez concluida la competencia.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Está prevista la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Con el nuevo Arena ya inaugurado, la provincia entra así en la etapa final de preparación para el mayor acontecimiento deportivo internacional organizado hasta ahora en territorio santafesino.