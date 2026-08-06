ExpoVenado reunirá a más de 300 expositores y emprendedores

La 90ª edición de ExpoVenado reunirá durante cuatro jornadas a empresas, instituciones y proyectos productivos junto con emprendedores locales. La muestra se desarrollará del 14 al 17 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, con participantes de distintos puntos de Santa Fe y de otras provincias.

La tradicional exposición volverá a concentrar una amplia representación de la actividad productiva, comercial y emprendedora de la región. La organización anticipó que habrá más de 200 expositores empresariales y comerciales, a los que se sumarán más de 130 integrantes del programa municipal Impulso Emprendedor.

Más de 200 expositores en distintos sectores

La participación empresarial estará distribuida en diferentes espacios del predio ruralista. Más de 200 expositores ocuparán el sector al aire libre, salones, pabellones y espacios gastronómicos, conformando uno de los principales componentes de la edición 2026.

La exposición se desplegará en el sector exterior, el salón Marcos Ciani y los pabellones Gallo y Pfleiderer. A esa estructura se agregarán el espacio destinado a food trucks y un amplio patio gastronómico, que completarán la oferta prevista para las cuatro jornadas.

La diversidad de rubros permitirá reunir productos y servicios de diferentes actividades económicas y generar un ámbito de contacto entre empresas, instituciones, productores, comerciantes y visitantes. La presencia de firmas provenientes de distintas localidades santafesinas y de otras provincias también ampliará el alcance regional de la exposición.

La muestra llega este año a una edición particular por su trayectoria. ExpoVenado celebrará su 90ª edición ininterrumpida, una característica que fue destacada durante su presentación oficial realizada a fines de mayo en el salón Marcos Ciani.

Organizada conjuntamente por la Sociedad Rural de Venado Tuerto y el Gobierno municipal, la edición 2026 tendrá como lema “Sembrando historia, cosechando futuro”. La propuesta fue presentada como un espacio de articulación entre producción, innovación, empresas, instituciones, cultura y comunidad.

Más de 130 emprendedores locales

La participación de los emprendimientos venadenses tendrá nuevamente un lugar destacado. Más de 130 integrantes de Impulso Emprendedor formarán parte de ExpoVenado 2026, incorporando a la muestra una amplia representación de proyectos desarrollados en la ciudad.

El programa es impulsado por el Gobierno de Venado Tuerto a través del área de Desarrollo Productivo y acompaña a emprendedores mediante instancias de capacitación, asesoramiento, vinculación y participación en espacios de comercialización.

La presencia en ExpoVenado permitirá que los proyectos locales exhiban sus productos y servicios ante un público más amplio, además de generar contactos y explorar nuevos canales de comercialización. De esta manera, el sector emprendedor se integrará a la estructura empresarial e institucional de la exposición.

La incorporación de estos proyectos forma parte de una política municipal que durante los últimos años también tuvo presencia en distintas ferias y actividades de la ciudad, entre ellas los paseos de emprendedores y propuestas gastronómicas.

Una edición marcada por los 90 años de la muestra

La edición de este año había sido presentada oficialmente en mayo por el intendente Leonel Chiarella y la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani. Previamente, ExpoVenado 2026 tuvo un lanzamiento nacional en Expoagro, en San Nicolás, como parte de la promoción de una edición especialmente vinculada con los 90 años de trayectoria.

Además del componente empresarial, comercial y emprendedor, la organización anticipó una agenda vinculada con la actividad agropecuaria. Entre las propuestas anunciadas se encuentran la Exposición Nacional de Hampshire Down, la primera Exposición Nacional de Boer, una jornada ganadera del INTA y la Escuela de Jura Angus.

También fueron previstas actividades ecuestres y propuestas para distintos públicos, dentro de una programación que busca mantener la tradicional integración entre el campo y la ciudad que caracteriza a la exposición.

Con el despliegue de más de 200 expositores y la incorporación de más de 130 emprendedores, ExpoVenado volverá a reunir en un mismo predio a distintos actores del entramado económico regional, combinando producción, comercio, servicios y proyectos locales durante cuatro días en Venado Tuerto.