Crisis de ingresos: 76% se endeudó para gastos básicos

Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora muestra que el 44,4% de los argentinos no logra superar el día 15 del mes con sus ingresos. Además, seis de cada diez tomaron una deuda o crédito durante los últimos seis meses y, entre ellos, la mayoría destinó ese dinero a alimentos, salud, tarifas y servicios.

La pérdida de capacidad de compra aparece como uno de los principales problemas económicos de los hogares argentinos. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de agosto de 2026, el 65% de los consultados llega como máximo hasta el día 20 del mes con sus ingresos, mientras que el 44,4% no supera el día 15 y el 24% agota sus recursos hacia el día 10. Un 12,2% llega solamente hasta el día 5.

El deterioro no afecta de la misma manera a todos los sectores. De acuerdo con los cruces presentados en el informe, el 87,6% de las personas de clase baja llega como máximo hasta el día 20, proporción que cae al 51,4% en la clase media y al 7,3% en la clase alta. Entre los sectores de menores ingresos, apenas el 10,1% declara llegar a fin de mes y ninguno señala capacidad de ahorro.

Seis de cada diez recurrieron al crédito

La falta de ingresos suficientes tiene una consecuencia directa sobre el endeudamiento. El estudio señala que el 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, frente a un 38,2% que respondió negativamente. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, la proporción asciende al 67,1%.

El destino de esas deudas muestra, además, que el financiamiento está siendo utilizado principalmente para sostener consumos esenciales. El 55,6% atribuyó su endeudamiento a la necesidad de cubrir alimentos y salud, mientras que otro 20,4% lo vinculó con el pago de tarifas y servicios. En conjunto, representan el 76%. La compra de bienes durables quedó muy por detrás, con el 10,7%, y las situaciones imprevistas explicaron otro 10,3%.

Salarios, por encima de la inflación entre las preocupaciones

El relevamiento también refleja un cambio en las principales inquietudes económicas. Ingresos y salarios encabezan las preocupaciones con el 50,1%, apenas por encima de la incertidumbre económica, con 49,8%. Luego aparecen el desempleo, con 40,9%, y la corrupción, con 39,6%. La inflación, en cambio, quedó última entre las diez alternativas relevadas, con 12,7%.

Esa situación convive con una fuerte distancia entre los indicadores oficiales y la percepción cotidiana. El 65,8% considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe, mientras que el 81,2% sostiene que su salario no le está ganando a la inflación.

En paralelo, el 59,4% evaluó como mala o muy mala la situación económica del país. En el plano personal, el 29,8% calificó su economía como buena o muy buena, mientras que el 37,6% la consideró mala o muy mala.

Incertidumbre sobre lo que viene

Cuando se preguntó qué sentimiento generan los próximos doce meses, “incertidumbre” y “angustia” fueron las expresiones más destacadas, aunque también apareció con fuerza la palabra “esperanza”. El resultado muestra una convivencia entre las dificultades económicas actuales y las expectativas de una eventual mejora futura.

El cuadro general que deja el relevamiento es el de hogares que encuentran crecientes dificultades para sostener sus gastos durante todo el mes y que recurren al endeudamiento, en gran medida, para financiar necesidades básicas. Más que la inflación considerada de manera aislada, los datos colocan en primer plano el problema de cuánto alcanza el ingreso disponible.

Cómo se realizó el relevamiento

El Monitor de Opinión Pública de agosto fue elaborado por Zentrix Consultora sobre 1.466 casos de personas mayores de 16 años con acceso a internet, relevados entre el 25 y el 31 de agosto de 2026 en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La encuesta fue autoadministrada online y utilizó una muestra no probabilística, cuotada y posteriormente calibrada por variables demográficas. El informe estima un margen de error teórico de ±2,1% con un nivel de confianza del 95% y advierte que sus resultados deben analizarse únicamente a escala nacional y no extrapolarse directamente a provincias o localidades.

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