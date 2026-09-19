Dónde hay trabajo: Nuevas búsquedas laborales en el sur de Santa Fe

Empresas de Venado Tuerto, Casilda, Villa Constitución, San Lorenzo y Rosario mantienen convocatorias abiertas para cubrir diferentes puestos. Hay oportunidades para personal de seguridad, operarios, administrativos, choferes y perfiles profesionales. Qué requisitos piden y cómo postularse.

Encontrar una oportunidad laboral muchas veces implica recorrer páginas de empresas, consultoras y plataformas de empleo para detectar búsquedas que todavía se encuentren abiertas. Por eso, este relevamiento reúne algunas de las convocatorias vigentes en cinco departamentos del sur santafesino, comenzando por las localidades del interior y avanzando luego hacia Rosario.

Las oportunidades fueron relevadas este sábado 19 de septiembre y, debido a que las empresas pueden cerrar las convocatorias cuando cubren los puestos, es recomendable realizar la postulación lo antes posible.

General López

En Venado Tuerto, Securion mantiene abierta una búsqueda para incorporar vigiladores generales. Entre los requisitos solicita secundario completo con analítico, manejo de herramientas informáticas, disponibilidad para turnos rotativos de 8, 9 y 12 horas, registro de conducir y movilidad propia. También exige residencia en Venado Tuerto o dentro de un radio de 20 kilómetros. La experiencia en seguridad es considerada deseable.

Cómo postularse: la inscripción se realiza directamente desde el aviso laboral mediante la opción “Solicitar”. Acceder a la convocatoria de Securion

También en Venado Tuerto, Syngenta busca un Analista HSE para su operación vinculada al desarrollo de semillas. La compañía requiere formación como Técnico en Higiene y Seguridad, experiencia comprobable en posiciones similares y conocimientos de las regulaciones de seguridad, salud y medio ambiente. La publicación indica además disponibilidad laboral inmediata.

Cómo postularse: la empresa recibe las postulaciones desde su convocatoria laboral online. Ver búsqueda de Syngenta y postularse

Caseros

En Casilda, Agricultores Federados Argentinos (AFA) busca un operario para su depósito de agroinsumos. El puesto comprende movimiento, almacenamiento, carga y descarga de mercadería y manejo de autoelevador.

La convocatoria requiere secundario completo, residencia en Casilda, carnet de conducir vigente y experiencia en manejo de autoelevadores, además de disponibilidad full time.

Cómo postularse: los interesados pueden ingresar al aviso publicado por Talentos AFA y seleccionar la opción de solicitud. Postularse para operario de depósito en Casilda

Otra búsqueda reciente en Casilda corresponde a Federada, que necesita un administrativo o administrativa de Atención al Asociado para su oficina local. Se requiere experiencia en atención al cliente y manejo básico de herramientas informáticas. La formación terciaria vinculada con Salud y la experiencia previa en ese sector son consideradas deseables.

El trabajo es presencial, de lunes a viernes.

Cómo postularse: la candidatura puede cargarse directamente desde la convocatoria de Federada. Acceder a la búsqueda de Federada en Casilda

Constitución

Una de las búsquedas más recientes fue difundida este viernes por la Oficina de Empleo de Villa Constitución, que solicita un chofer de larga distancia para distribución de gases industriales y medicinales principalmente en Santa Fe y Córdoba.

El puesto requiere carnet habilitante para cargas peligrosas y un mínimo de tres años de experiencia comprobable en tareas similares. El trabajo implica al menos tres días de viaje por semana.

Cómo postularse: en este caso el trámite es presencial. Los interesados deben dirigirse a la Coordinación de Empleo y Formación, Entre Ríos 581, Villa Constitución, de 7.15 a 13.

Por otra parte, ArcelorMittal Acindar mantiene abierta en su planta de Villa Constitución una búsqueda para Business Partner de Recursos Humanos. Está orientada a graduados o estudiantes avanzados de Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Administración, Abogacía, Ingeniería Industrial o carreras afines. Se valora experiencia previa en posiciones de Recursos Humanos y ambientes industriales.

Cómo postularse: la candidatura se presenta desde el aviso laboral de la compañía. Acceder a la búsqueda de Acindar

Villa Constitución cuenta además con una Bolsa de Empleo Digital municipal, donde los vecinos pueden crear un perfil, cargar antecedentes y acceder a nuevas oportunidades laborales. Ingresar a la Bolsa de Empleo de Villa Constitución

San Lorenzo

En San Lorenzo, Securion busca guardias de seguridad para tareas de recepción, control de ingreso y egreso, rondas y monitoreo de cámaras.

Los requisitos incluyen secundario completo, disponibilidad horaria, manejo de computadora y residencia en San Lorenzo o localidades cercanas. La experiencia previa en seguridad es valorada, aunque la convocatoria figura dentro del nivel sin experiencia.

Cómo postularse: la solicitud puede realizarse directamente desde el aviso de la empresa. Postularse para guardia de seguridad en San Lorenzo

En Fray Luis Beltrán, una empresa busca mediante Randstad un jefe o jefa de Oficina Técnica. Está dirigida a profesionales de Ingeniería Civil, con experiencia previa en puestos similares, conocimientos de herramientas CAD y ejecución de obras. También exige licencia de conducir B1 vigente. La convocatoria permanece abierta hasta fin de año.

Cómo postularse: el currículum debe cargarse directamente en la plataforma de Randstad. Ver búsqueda y cargar el CV en Randstad

Rosario

Ya en Rosario, MAPFRE busca un administrativo o administrativa comercial para su oficina de la ciudad. Entre las tareas aparecen la atención y asesoramiento a clientes, gestión de siniestros, cotización y emisión de seguros.

La empresa solicita experiencia previa en atención al cliente y conocimientos intermedios de Office.

Cómo postularse: la solicitud está habilitada desde el aviso publicado por MAPFRE. Postularse para administrativo comercial en Rosario

Finalmente, YPF abrió una búsqueda para Jefe Trainee de Estación en Rosario. Requiere título universitario completo y entre dos y cinco años de experiencia liderando equipos, además de antecedentes en estaciones de servicio, retail o consumo masivo.

Cómo postularse: los interesados pueden ingresar directamente a la convocatoria de YPF y completar la solicitud online. Acceder a la búsqueda laboral de YPF en Rosario

Las convocatorias laborales pueden modificarse o cerrarse una vez alcanzada la cantidad de postulantes necesaria. Por ese motivo, antes de enviar información personal o un currículum es conveniente comprobar que el aviso continúe activo y realizar siempre la postulación mediante los canales indicados por la empresa u organismo responsable.

¿No tenés LinkedIn o no sabés cómo cargar tu CV?

Muchas de las búsquedas laborales actuales se publican o gestionan a través de LinkedIn. Para quienes todavía no utilizan la plataforma, preparamos una guía paso a paso para crear un perfil, cargar la experiencia, subir el currículum, activar alertas y empezar a postularse a ofertas de trabajo. Es una herramienta sencilla que puede ampliar las posibilidades de encontrar nuevas oportunidades.