Se inauguró la renovación integral de la Ruta 90

El acto se realizó en Elortondo y marcó la finalización de un programa de obras que incluyó repavimentación, iluminación, dársenas de acceso y nuevas rotondas. Las intervenciones se extendieron desde Villa Constitución hasta la Ruta Nacional 8, en jurisdicción de Chapuy.

El Gobierno de Santa Fe dejó formalmente inauguradas este viernes las obras ejecutadas sobre la Ruta Provincial 90, uno de los principales corredores viales del sur santafesino. El corte de cintas se realizó en Elortondo y estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La ceremonia cerró un proceso de intervención desarrollado durante los últimos años en diferentes sectores de la traza. El programa de recuperación informado por la Provincia alcanzó unos 150 kilómetros entre Villa Constitución y el empalme con la Ruta Nacional 8, pasando por localidades y distritos de los departamentos Constitución y General López.

Los trabajos tuvieron como eje la repavimentación de la calzada, pero también incorporaron obras complementarias destinadas a mejorar los ingresos a las localidades y las condiciones de circulación, entre ellas nuevos sistemas de iluminación, señalización, dársenas y rotondas.

Enrico había anticipado que algunos sectores debieron ser intervenidos nuevamente porque, según afirmó, presentaban deficiencias de trabajos anteriores. “Tuvimos que volver a repavimentar en sectores donde estaba mal hecha la obra anterior”, señaló el ministro antes de la inauguración.

Una intervención que fue ampliándose

La recuperación de la Ruta 90 tuvo distintas etapas. El proyecto de repavimentación licitado durante la gestión provincial anterior comprendía originalmente 102 kilómetros entre Villa Constitución y Carreras. Posteriormente, el actual Gobierno provincial extendió las intervenciones unos 50 kilómetros hacia el oeste, hasta alcanzar la Ruta Nacional 8, pasando por Chapuy.

A la renovación de la carpeta asfáltica se sumaron trabajos sobre accesos, puentes, sistemas de iluminación y sectores utilizados como desvíos para el tránsito pesado. Para mayo de 2025, la Provincia informaba además que ya habían sido completadas 12 obras complementarias a lo largo del corredor.

En el distrito de Melincué, una de las principales modificaciones fue la construcción de dos rotondas sobre la Ruta 90: una en la intersección con la Ruta Provincial 93 y otra en inmediaciones del acceso al Casino. La primera formó parte del programa provincial destinado a modificar cruces considerados conflictivos y ordenar la circulación.

Un nuevo ingreso por el sur de Elortondo

Otro de los puntos centrales de la intervención se encuentra en el acceso sur a Elortondo, donde se construyó una dársena de aproximadamente 600 metros destinada a ordenar los movimientos de ingreso, salida y giro de los vehículos.

La obra comprendió el ensanche del terraplén y de la calzada, nuevas capas estructurales de pavimento, repavimentación y un cantero central con cordones montables. Esta configuración permite generar un sector de detención y espera para los vehículos que necesitan realizar un giro hacia la izquierda.

Además, se incorporó un nuevo sistema de iluminación, con luminarias destinadas a mejorar la visibilidad en uno de los accesos de mayor circulación de la localidad.

Con la habilitación realizada en Elortondo quedaron formalmente concluidas las principales intervenciones encaradas sobre este corredor provincial, que conecta localidades del sur santafesino y constituye además una vía utilizada por el tránsito productivo y regional.