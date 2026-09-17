Rufino: MSU Agro busca cubrir 40 puestos en su planta de maní

La empresa abrió una convocatoria laboral para incorporar personal operativo y supervisores en el complejo agroindustrial de Rufino. La búsqueda apunta especialmente a postulantes de Rufino, Lazzarino, Amenábar, Sancti Spíritu y localidades de la región.

MSU Agro lanzó una nueva convocatoria laboral para cubrir 40 puestos de trabajo destinados a su planta de procesamiento de maní ubicada en Rufino, uno de los principales proyectos agroindustriales desarrollados durante los últimos años en el sur de Santa Fe.

La búsqueda está orientada principalmente a puestos operativos y de supervisión vinculados con la línea de proceso de la planta. Desde la compañía señalaron que se apunta preferentemente a personas radicadas en Rufino, Lazzarino, Amenábar, Sancti Spíritu y localidades cercanas.

La convocatoria se produce mientras la empresa avanza con la puesta en funcionamiento del complejo industrial, que comenzó a recibir durante este año la producción de las primeras cosechas de maní de la región.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al email rrhh@msuagro.com.ar a la empresa o cargar sus datos y CV a través del espacio de Talento disponible en la página oficial de MSU Agro.

El formulario habilitado por la compañía solicita datos personales, localidad de residencia, teléfono, formación, experiencia laboral y permite adjuntar el currículum.

En la comunicación difundida para presentar la búsqueda, la empresa destacó que necesita incorporar trabajadores para acompañar la nueva etapa operativa de la planta y precisó que son 40 las vacantes que busca cubrir.

La convocatoria adquiere particular relevancia para Rufino y las localidades vecinas, donde la puesta en marcha del complejo comenzó a generar demanda de trabajadores y movimiento asociado a la producción, transporte y procesamiento de maní.

Una gran inversión en Rufino

La planta forma parte del proceso de expansión agroindustrial de MSU Agro. El proyecto comenzó a construirse en Rufino como parte de la estrategia de la compañía para incorporar el procesamiento del maní a una estructura que hasta entonces estaba concentrada principalmente en la producción agrícola.

En diciembre de 2025 se informó que la inversión prevista para el complejo había ascendido a U$s 90 millones. En su primera etapa se proyectó una capacidad de procesamiento cercana a las 60.000 toneladas de maní por año, junto con una estimación de aproximadamente 200 puestos de trabajo directos y otros 400 indirectos una vez desarrollado el proyecto.

La empresa confirmó posteriormente que durante 2026 realizó la primera cosecha de maní y comenzó a recibir la producción en la nueva planta de Rufino, señalando además el movimiento generado en localidades como Rufino, Lazzarino y Amenábar por la participación de trabajadores, contratistas, transportistas y maquinaria.

MSU Agro cuenta con más de 160 años de trayectoria vinculada a los agronegocios y actualmente desarrolla producción agrícola en siete provincias argentinas. La compañía define a la planta de Rufino como uno de los pasos centrales de su proceso de integración hacia la agroindustria.