Cómo asociar el CUD a la SUBE en Santa Fe y acceder al beneficio del 100%

Las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden asociarlo de manera opcional a su tarjeta SUBE para acceder al descuento del 100% en el transporte público en las líneas habilitadas de la provincia de Santa Fe.

El sistema alcanza a servicios provinciales y también a líneas urbanas de Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. La vinculación no es obligatoria y quienes prefieran continuar utilizando el CUD físico o digital pueden hacerlo sin cambios.

Cómo vincular el CUD a la tarjeta SUBE

El primer requisito es contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. Luego, el trámite puede realizarse desde la cuenta personal en el sitio oficial de SUBE.

Dentro de la sección “Beneficios” se debe ingresar el número de diez dígitos correspondiente al Certificado Único de Discapacidad.

Una vez realizada la vinculación, es necesario activar el beneficio. Esto puede hacerse en una Terminal Automática SUBE, mediante la aplicación SUBE en teléfonos Android con tecnología NFC o directamente en colectivos que cuenten con el sistema Atributo a Bordo.

En este último caso, antes de apoyar la tarjeta en el validador se debe informar al conductor que se desea realizar la activación.

La asociación es opcional

La incorporación del CUD a la SUBE no reemplaza al certificado ni modifica su vigencia.

Por lo tanto, las personas que no quieran realizar el trámite pueden continuar acreditando el beneficio mediante el CUD físico o digital, como hasta ahora.

Además, no existe una fecha límite para asociarlo a la tarjeta, por lo que la vinculación puede efectuarse en cualquier momento.

Qué ocurre cuando el CUD contempla acompañante

Cuando el Certificado Único de Discapacidad establece el derecho a viajar con acompañante, el beneficio del 100% alcanza a ambos pasajes utilizando la misma tarjeta SUBE asociada al titular.

De esta manera, no es necesario contar con una segunda tarjeta vinculada para acceder al beneficio correspondiente al acompañante.

Las líneas habilitadas en Santa Fe

En los servicios provinciales, el sistema se encuentra disponible en las líneas 22, 37, 67, 100, 101, 102, 113, 114, 132, 143 (Monte Vera-Santa Fe), 157, 158, 210 (Rosario-San Genaro), 212, 213 (Serodino-Totoras), 214, 215, 229 (Rosario-Puerto Gaboto), 233 (Maciel-Puerto Gaboto), 248 (Serodino-Rosario), 282, 284, 286, 287, 288, 292, 293, 304, 308, 312, 312-1, 317, 320, 320-1, 343, 351 (Maciel-Barrancas), 352 (Maciel-Coronda), 355 (Ricardone-Totoras), 356 (Serodino-San Lorenzo), 357 (Rosario-Coronda) y línea C.

En Rafaela, están habilitadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5, A y B.

En Reconquista, comprende las líneas 2, 2 Bis, 2 Plus, 3, 4, La Lola-Centro, Monte Carlo-Centro, Azul, Roja y Verde.

En Venado Tuerto, el beneficio puede utilizarse en las líneas 1, 2, 3 y 4.

Dónde consultar

Para obtener más información sobre el Certificado Único de Discapacidad y su vinculación con la SUBE se puede consultar el sitio oficial de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

También se encuentra disponible la línea telefónica 0800-555-3472, de lunes a viernes de 8 a 18. Preguntas frecuentes en la web de SUBE argentina.gob.ar/sube