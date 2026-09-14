Cómo consultar multas de tránsito en Santa Fe

Los conductores pueden verificar por internet si registran infracciones de tránsito en la provincia de Santa Fe. El trámite se realiza a través del Juzgado Virtual de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y permite hacer la consulta utilizando el dominio del vehículo o el DNI del interesado.

La herramienta concentra información correspondiente a infracciones ocurridas en rutas nacionales y provinciales que atraviesan el territorio santafesino. Además de consultar las actas existentes, permite reimprimir notificaciones y generar cupones para realizar el pago voluntario.

Cómo saber si un vehículo tiene multas en Santa Fe

Para realizar la consulta hay que ingresar al Juzgado Virtual del Gobierno de Santa Fe, donde existen dos alternativas: búsqueda por documento o por dominio del vehículo.

El acceso oficial al sistema está disponible aquí: Juzgado Virtual de Santa Fe

Una vez dentro de la plataforma se debe seleccionar el tipo de consulta, ingresar DNI o patente, según corresponda, completar el código de seguridad y efectuar la búsqueda.

El trámite es gratuito y completamente online. Para generar las notificaciones o cupones de pago, la Provincia indica como requisito disponer del dominio del vehículo o del DNI del interesado.

Qué información permite obtener el Juzgado Virtual

El sistema provincial permite consultar las infracciones registradas y, cuando corresponde, generar nuevamente las notificaciones y los cupones necesarios para cancelar las multas mediante pago voluntario.

La plataforma forma parte del sistema provincial de administración de infracciones de tránsito, que centraliza los antecedentes relacionados con actas confeccionadas en rutas dentro de Santa Fe.

Es importante tener en cuenta que el Juzgado Virtual está destinado a las infracciones provinciales comprendidas por ese sistema. Las multas labradas exclusivamente por municipios o comunas pueden contar con mecanismos de consulta propios.

Cómo se pueden pagar las multas

Los cupones generados mediante el Juzgado Virtual pueden abonarse, de acuerdo con la información oficial, en Nuevo Banco de Santa Fe y Santa Fe Servicios.

También existen alternativas electrónicas a través de cajeros automáticos Link, Home Banking Link y Link Celular. En esos casos no es necesario imprimir previamente el cupón o la notificación.

Qué hacer si se quiere realizar un descargo

El procedimiento cambia cuando el conductor considera que la infracción no corresponde y pretende efectuar un descargo.

La Provincia establece que la presentación debe realizarse ante el Juzgado de Faltas competente, ya sea personalmente o por escrito, para solicitar información, formular la defensa o acompañar pruebas. Actualmente, este procedimiento no está habilitado íntegramente de manera online.

También hay un dato que conviene considerar antes de iniciar ese trámite: la presentación ante el Juzgado de Faltas implica la pérdida del beneficio de descuento correspondiente al pago voluntario. Además, mientras exista un descargo pendiente de resolución, el sistema impide generar comprobantes de pago mediante el Juzgado Virtual.

Una consulta útil antes de comprar o transferir un vehículo

Comprobar la existencia de infracciones puede resultar especialmente útil antes de realizar determinados trámites vinculados con un automóvil o cuando se recibe una notificación y se quiere verificar su existencia en el sistema provincial.

Para consultas adicionales, el Juzgado Virtual informa el teléfono 0800-777-0801, disponible de lunes a viernes de 8 a 18.