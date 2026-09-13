Rosario abrió los Juegos Suramericanos ante una multitud

El Monumento Nacional a la Bandera fue escenario este sábado de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un espectáculo que combinó música, teatro, danza, tecnología y deporte ante una multitud. Según la organización, más de 250.000 personas participaron de la celebración que marcó el comienzo oficial de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

La apertura tuvo al río Paraná y a la identidad santafesina como ejes de una puesta que recorrió la historia de la provincia, desde los pueblos originarios y las corrientes inmigratorias hasta el trabajo rural, la ganadería y el desarrollo industrial.

El Monumento formó parte activa del espectáculo mediante mapping, pantallas gigantes, iluminación y un piso de LED, recursos que acompañaron las distintas escenas. La producción había sido concebida con dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni y arreglos musicales de Lito Vitale.

Un recorrido por la identidad santafesina

Juan Carlos Baglietto abrió el relato acompañado por Julia, una niña que funcionó como hilo conductor de la historia. Sobre el escenario fueron apareciendo las distintas comunidades y actividades que contribuyeron a construir la provincia.

El agua tuvo un papel central. Una vasija utilizada en la representación de los pueblos originarios dio comienzo a un río proyectado sobre el escenario, que fue atravesando las distintas escenas y uniendo simbólicamente a las comunidades.

El recorrido culminó cuando los grupos que hasta entonces habían ocupado espacios separados se encontraron en una misma escena. Luego, Abel Pintos y Juan Carlos Baglietto interpretaron el Himno Nacional Argentino, mientras el Monumento se iluminaba con los colores celeste y blanco.

Las 15 delegaciones ingresaron al escenario

El deporte tomó después el centro de la ceremonia con el desfile de las delegaciones. Participaron representantes de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de Argentina.

La delegación nacional cerró el desfile encabezada por Sofía Cairo y Rubén Rézola, referentes del hockey y el canotaje, quienes portaron la bandera argentina.

El presidente de Odesur, Mario Moccia, destacó el carácter integrador del encuentro. “Somos 15 países, pero una sola familia, la familia sudamericana de Odesur. El deporte tiene esa capacidad de unirnos más allá de nuestras diferencias”, señaló.

También pidió a los atletas que compitan con pasión y respeto, y remarcó que, más allá de las medallas, los Juegos buscan dejar experiencias y vínculos que permanezcan después de la competencia.

Atletas, entrenadores y jueces realizaron posteriormente las promesas correspondientes en representación de todos los participantes.

Pullaro declaró oficialmente abiertos los Juegos

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura formal junto a la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia y representantes de excombatientes de Malvinas.

“Bienvenidos a la ciudad más linda de nuestro país, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó Pullaro durante su discurso. El mandatario también destacó las obras realizadas para el certamen y sostuvo que la nueva infraestructura deportiva quedará como legado para los próximos años.

Los Juegos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 deportistas de 15 países. La programación oficial contempla 43 deportes y 60 disciplinas.

Música y deporte en un mismo escenario

La segunda parte del espectáculo vinculó canciones y disciplinas deportivas. Soledad Pastorutti interpretó Oración del remanso durante una puesta dedicada a los deportes acuáticos, mientras Valentino Merlo acompañó una representación inspirada en la natación artística.

También hubo escenas vinculadas con el atletismo, la gimnasia, los deportes de combate y las disciplinas urbanas. Luck Ra, Agustín Rada Aristarán y otros artistas participaron de una propuesta que transformó cada presentación musical en una representación deportiva.

El espectáculo había sido anunciado con la participación de figuras como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, junto a artistas santafesinos.

El encendido del Fuego Suramericano

Otro de los momentos centrales fue el encendido del pebetero. La ceremonia mostró previamente el recorrido simbólico de la llama por la provincia y su paso por trabajadores, productores, docentes y deportistas, antes de llegar al escenario principal.

El fuego quedó encendido mientras Juan Carlos Baglietto interpretaba Inconsciente colectivo junto al elenco, en una de las imágenes más representativas de la noche.

La cumbia santafesina dominó el tramo final. Cacho Deicas, Soledad Pastorutti, Luck Ra, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán se sumaron a una celebración que terminó con todo el elenco sobre el escenario, luces, efectos y pirotecnia.

Con la ceremonia terminada, el protagonismo pasa desde este domingo a los escenarios deportivos. Más de 4.000 atletas competirán durante las próximas dos semanas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una edición de los Juegos que concluirá el 26 de septiembre.